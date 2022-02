Freedom Day am 20. März - Fallen fast alle Corona-Maßnahmen in Deutschland weg?

Fallen in Deutschland mit dem Frühlingsanfang am 20. März fast alle Corona-Maßnahmen und Beschränkungen weg? Eine Zeitung spekuliert über einen "Freedom Day".

16.02.2022 | Stand: 13:40 Uhr

Gibt es einen klaren Fahrplan für Corona-Lockerungen in Deutschland? Eine Beschlussvorlage der Länderchefs für die Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch soll weitreichende Öffnungsschritte im März vorsehen. Darüber berichtet die Bild-Zeitung. Das Blatt spricht von einem "Freedom Day" zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022.

In der Beschlussvorlage, die die Ministerpräsidenten zur MPK erarbeitet haben, soll es heißen: "... ab dem 20. März 2022 entfallen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen." An anderer Stelle soll davon die Rede sein, die "weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise" zurückzunehmen (Was wird bei der MPK beschlossen? Hier erfahren Sie alle neuen Regeln)

Bleiben soll die Maskenpflicht in Innenräumen sowei bei Bussen und Bahnen.

Konkret soll es bis zum "Freedom Day" in Deutschland am 20. März drei markante Öffnungsschritte geben:





Mehr Personen bei privaten Feiern erlaubt, Zugangskontrollen im Einzelhandel fallen weg.

erlaubt, Zugangskontrollen im Einzelhandel fallen weg. Ab 4. März soll 3G in der Gastronomie und bei Hotels gelten. Clubs dürfen unter 2G-Plus-Bedingungen öffnen. Die Zuschauerbeschränkung bei Großveranstaltungen (z.B. Fußballspielen) könnte unter 2G oder 2G-Plus fallen.

gelten. Clubs dürfen unter 2G-Plus-Bedingungen öffnen. Die (z.B. Fußballspielen) könnte unter 2G oder 2G-Plus fallen. Wegfall aller tiefgreifenden Corona-Schutzmaßnahmen ab dem 20. März 2022.

Bei privaten Feiern gilt aktuell eine Corona-Obergrenze von zehn Personen. Künftig sollen sich mehr Geimpfte und Genesene treffen können. Wie es in dem Bericht heißt, stehe die Zahl 20 in eckigen Klammern in der Beschlussvorlage - über die genaue Anzahl wird die MPK-Runde am Mittwoch diskutieren.

Nach dem 20. März könnten die aktuellen 2G- oder 3G-Regelungen dann vorerst komplett aufgehoben werden.

Bilderstrecke

Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. In Freizeiteinrichtungen gilt draußen 2G, zum Beispiel in Zoos oder an Seilbahnen. 2G gilt außerdem in Schwimmbädern oder Thermen. Beim Sport in Innenbereich oder bei Veranstaltungen gilt weiterhin 2G-Plus. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Geboosterte sind bei 2G-Plus von der Testpflicht befreit. In der Gastronomie gilt in Bayern weiterhin 2G. Die Sperrstunde ab 22 Uhr entfällt. Die Maske darf am Platz abgenommen werden. Bei großen Sport- und Kulturveranstaltungen sind wieder mehr Zuschauer erlaubt. Im Sport ist eine Auslastung von 50 Prozent möglich. Bei Kultur und Kino wird die Auslastungskapazität auf 75 erhöht. Bei Veranstaltungen gibt es eine Obergrenze von 15.000 Menschen, Stehplätze sind erlaubt. Bei Messen wird die tägliche Besucherobergrenze auf 25.000 Personen erhöht. Auch bei Großveranstaltungen mit 2G-Plus gilt FFP2-Maskenpflicht und Alkoholverbot. Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte eingehalten werden. Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, müssen keinen Impfnachweis und keinen weiteren Test mehr vorlegen. Kita-Kinder werden dreimal wöchentlich getestet. Nach einer Corona-Infektion in einer Gruppe unterliegen alle übrigen Kinder an den fünf darauffolgenden Betreuungstagen einer täglichen Selbsttestnachweispflicht. Bei anerkannten Teststellen kann man einen Schnelltest in der Regel kostenlos durchführen lassen. Weil PCR-Tests knapp sind, soll der Einsatz dieser Labortests künftig stärker konzentriert werden. PCR-Tests sollen vorerst nur noch nach einem positiven Antigen-Schnelltest gemacht werden. Bei körpernahen Dienstleistungen, wie etwa beim Friseur, gilt 3G. Die 2G-Regel im Handel ist bis auf Weiteres in Bayern ausgesetzt. Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sind bis auf Weiteres geschlossen. Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Die geplante Impfpflicht für Personal in Pflegeeinrichtungen und Kliniken ist in Bayern ausgesetzt. Geimpfte und Genesene dürfen sich nur noch maximal zu zehnt treffen. Ob drinnen oder draußen spielt dabei keine Rolle. Kinder bis zu 14 Jahren sind davon ausgeschlossen. Für Ungeimpfte gelten noch strengere Kontaktbeschränkungen. Wer nicht geimpft ist, darf sich lediglich mit den Angehörigen aus dem eigenen Haushalt und mit maximal zwei Angehörigen eines weiteren Hausstandes treffen. Kinder unter 12 Jahren werden nicht mitgerechnet. In Bergbahnen und Seilbahnen gilt 2G und eine maximale Auslastungsgrenze von 75 Prozent. Wer sich mit Corona infiziert hat, muss in Bayern für zehn Tage in Isolation. Wenn man mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, kann man sich nach sieben Tagen "freitesten". Man braucht also einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest. Geboosterte müssen als Kontaktperson nicht in Quarantäne. Für infizierte Beschäftigte in "vulnerablen Einrichtungen" wie Kliniken und Altenheimen, ist beim Freitesten nach sieben Tagen ein PCR-Test verpflichtend. Anderenfalls muss fünf Tage lang täglich negative Schnelltests vorgelegt werden. Auch Kontaktpersonen von Corona-Infizierten müssen für zehn Tage in Quarantäne, sofern keine Symptome auftreten und sie nicht als geboostert gelten. Wer mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, kann sich nach sieben Tagen „freitesten". Kinder, die die Schule oder eine Kita besuchen, können sich als Kontaktperson in Quarantäne nach fünf Tagen mit PCR-Test oder Antigen-Schnelltest freitesten. Die Quarantäne muss in einer Wohnung oder einem anderen räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes erfolgen. Diese Räume dürfen während der Quarantäne nicht verlassen werden. Erlaubt ist aber, zeitweise und alleine auf den Balkon, die Terrasse oder in den eigenen Garten zu gehen, wenn dieser direkt an das Haus anschließt und nicht gemeinschaftlich genutzt wird. Erlaubt ist auch, die Wohnung für einen Corona-Test zu verlassen. Kontakte zu Personen außerhalb des Haushalts – zum Beispiel zu Briefträgern, Lieferdiensten, Nachbarn, Freunden oder Bekannten – sind nicht erlaubt. Die bayerische Polizei kontrolliert die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bilderstrecke: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

Was bedeutet "Freedom Day"?

Den Begriff "Freedom Day" - auf deutsch "Tag der Freiheit" - hatte der britische Premierminister Boris Johnson bereits im vergangenen Sommer geprägt. Am 19. Juli 2021 waren in Großbritannien nahezu alle Corona-Maßnahmen aufgehoben worden - vorschnell, wie sich zeigte. Mit der Delta- und Omikron-Variante stiegen auch im Vereinigten Königreich die Inzidenzen wieder an, zeitweise war das staatliche Gesundheitssystem NHS am Rande des Kollaps.

Johnson ruderte zurück und verordnete seinem Land über den Winter neuerliche Corona-Regeln. Inzwischen läuft das Leben auf der Insel aber wieder weitgehend "normal" - Pubs und Clubs haben geöffnet, in den Stadien der Premier League darf jeder ohne Maske rein.

Auch Dänemark hatte zum 1. Februar 2022 mit einem "Freedom Day" das Ende der strikten Corona-Einschränkungen verkündet. Schweden zog am 9. Februar nach, in den Niederlanden sollen zum Ende des Monats die Corona-Regeln fallen. Wie in Deutschland sind die Inzidenzwerte in den europäischen Nachbarländern in der Omikron-Welle sehr hoch. Von einer Überlastung des Gesundheitssystems ist aber kaum mehr die Rede.

