Freilaufender Hund verletzt Baby in Schleswig-Holstein schwer

18.01.2023 | Stand: 17:35 Uhr

Ein freilaufender Hund hat in Schleswig-Holstein ein Baby angegriffen und schwer verletzt. Der kleine Junge sei nach der Attacke des American Staffordshire Terriers am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand nicht. Die Mutter und die dreijährige Schwester blieben bei dem Vorfall in Hochdonn unverletzt.

Die Frau sei mit ihrem Säugling im Kinderwagen und der Dreijährigen an der Hand auf dem Weg in den Kindergarten gewesen. Als sie den freilaufenden Hund entdeckte, habe sie ihre Tochter auf den Arm genommen und die Straßenseite gewechselt. Um den Kinderwagen über den Kantstein auf den Gehweg zu schieben, setzte sie ihre Tochter ab.

Der Hund sei angelaufen gekommen, habe das Mädchen zu Boden geworfen und gebissen. In dem Tumult fiel nach Angaben der Polizei der Kinderwagen um, und der Terrier biss den kleinen Jungen mehrfach. Auf Rufe der Mutter kamen Anwohner zur Hilfe und schlugen das Tier in die Flucht. Das Mädchen blieb wegen ihrer dicken Winterkleidung unverletzt. Der Hund war nach ersten Ermittlungen vom Grundstück seiner Halterin ausgebrochen. Das zuständige Ordnungsamt wurde informiert.

