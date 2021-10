Friedensnobelpreis für Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow

Wenn der Friedensnobelpreis verkündet wird, dann richtet sich der Blick nach Oslo. Diesmal geht der Preis an zwei Kämpfer für die Meinungs- und Pressefreiheit.

Die beiden Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland erhalten in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag bekannt. Sie bekommen den Preis für ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden sei, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Bekanntgabe in Oslo. Mit ihrer Auszeichnung solle die Bedeutung des Schutzes der Meinungs- und Pressefreiheit unterstrichen werden.

Damit haben die Tage der Nobelpreis-Verkündungen ihren Höhepunkt erreicht. Zuvor waren in dieser Woche bereits die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur bekanntgegeben worden. Unter ihnen sind mit dem Meteorologen Klaus Hasselmann und dem Chemiker Benjamin List auch zwei Deutsche gewesen. Am kommenden Montag folgt noch der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, der als einziger der Preise nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht.

Der Chefredakteuer der Moskauer Zeitung «Nowaja Gaseta», Dmitri Muratow, spricht während eines Interviews mit der Agentur The Associated Press in Moskau. Der Friedensnobelpreis 2021 geht in diesem Jahr an die Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt. Bild: Alexander Zemlianichenko/AP, dpa

Friedensnobelpreis wird als einziger Preis nicht in Stockholm verliehen

Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) pro Kategorie. Verliehen werden sie traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Nobel.

Der Friedensnobelpreis wird als einziger Nobelpreis nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen. Er gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Welt. 329 Kandidaten - 234 Persönlichkeiten und 95 Organisationen - sind in diesem Jahr für ihn nominiert gewesen. Das war die drittgrößte Zahl an Nominierten jemals. Die Namen der Nominierten werden traditionell 50 Jahre lang geheimgehalten.

Das sind die Nobelpreis-Träger 2021

Ardem Patapoutian posiert für ein Porträt in seinem Büro, während er ein Modell des Piezo-Proteins im Dorris Neuroscience Center in San Diego hält. Zwei Wissenschaftler, die Amerikaner Patapoutian und David Julius, erhielten den Nobelpreis für Medizin 2021 für ihre Entdeckungen darüber, wie der menschliche Körper Temperatur und Berührung wahrnimmt. Bild: Derrick Tuskan, dpa David Julius, Physiologe aus den USA, posiert lächelnd mit seiner Frau, Holly Ingraham, nachdem er erfahren hat, dass er den Medizin-Nobelpreis 2021 erhalten hat. Bild: -, dpa
Der Nobelpreis für Physik 2021 geht unter anderem an den Deutschen Klaus Hasselmann. Er war bis 1999 Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Die Forschung des 89-Jährigen hat maßgeblich zum Verständnis der globalen Erwärmung beigetragen - und welchen Beitrag der Mensch mit Kohlendioxid-Emissionen dazu leistet. Bild: J.j. Guillen, epa, dpa Der japanisch-amerikanische Wissenschaftler Syukuro Manabe bekommt 2021 ebenfalls den Nobelpreis für Physik für seine physikalischen Modelle zum Erdklima Bild: Johan Nilsson, dpa
Der italienische Wissenschaftler Giorgio Parisi ist der dritte Nobelpreis-Träger für Physik 2021. Der Forscher der Universität La Sapienza in Rom erhält den renommierten Preis für die »Entdeckung des Zusammenspiels von Unordnung und Fluktuationen in physikalischen Systemen vom atomaren bis zum planetarischen Maßstab«. Bild: Andrea Panegrossi, dpa Der Nobelpreis für Chemie geht 2021 an den Deutschen Benjamin List (l.) und den in Schottland geborenen US-Forscher David W.C. MacMillan für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen. Die beiden hätten ein neues Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entwickelt, die Organokatalyse. Sie werde für die Erforschung neuer Arzneimittel eingesetzt und habe auch dazu beigetragen, die Chemie umweltfreundlicher zu machen. Bild: Claudio Bresciani, dpa Der in Großbritannien lebende tansanische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah hat den Nobelpreis in Literatur 2021 erhalten. In seine Romane lässt er seine Erfahrungen über die Auswirkungen der Migration auf Individuen und Gesellschaften beim Überqueren von Kontinenten und Kulturen einfließen. Bild: Steve Parsons/PA Wire, dpa Der Chefredakteuer der Moskauer Zeitung «Nowaja Gaseta», Dmitri Muratow, spricht während eines Interviews mit der Agentur The Associated Press in Moskau. Der Friedensnobelpreis 2021 geht in diesem Jahr an ihn und die philippinische Journalistin Maria Ressa. Bild: Alexander Zemlianichenko/AP, dpa Neben dem russischen Journalisten Dmitri Muratow hat auch die philippinische Journalistin Maria Ressa den Friedensnobelpreis 2021 bekommen. Beide setzen sich für Meinungs- und Pressefreiheit ein. Bild: Aaron Favila/AP, Aaron Favila (Archivbild) 

