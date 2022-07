Frau von Unbekanntem belästigt - Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter soll eine 23-Jährige am Donnerstagabend in Friedrichshafen belästigt und unsittlich berührt haben. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

22.07.2022

Die Polizei in Friedrichshafen hat Ermittlungen nach einer bislang unbekannten Person aufgenommen. Wie die Beamten mitteilen, meldete sich eine 23-jährige Frau, die angibt, am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Grundstraße von einem Mann belästigt und unsittlich berührt worden zu sein.

Frau in Friedrichshafen soll von Unbekanntem belästigt worden sein

Die junge Frau sei sie mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als sich der Tatverdächtige zu ihr auf eine Bank setzte und aufdringlich wurde. Als sie daraufhin das Weite suchte, griff der Mann ihr ans Gesäß. Erst als die 23-Jährige den Mann lautstark aufforderte, von ihr abzulassen, flüchtete er zu Fuß in Richtung Strandbad. Die anschließende Fahndung verlief erfolglos.

So beschreibt das Opfer den Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige soll etwa 1,70 m groß und sehr schlank sein. Nach Angaben der Frau hatte er kurze blonde Haare und war mit einem schwarzen, weit geschnittenen T-Shirt, einer schwarzen Cargo-Shorts und hellen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug er eine schwarze schmale Sonnenbrille, hatte ein Mobiltelefon mit schwarzer, auffallend dicker Hülle bei sich und war zunächst mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Hinweise an die Polizei unter 07541/7010.

