"Futurama" kommt zurück: Neue Staffel der Kult-Serie wohl 2023

Darauf haben Fans lange gewartet: Die Kult-Serie "Futurama" soll 2023 ein Comeback feiern. Sie war nie so erfolgreich wie die Simpsons, dennoch wird die neue Staffel mit Spannung erwartet.

10.02.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Nun ist es offiziell: Die Kult-Zeichentrickserie "Futurama" bekommt 2023 ein Comeback. Wie der US-Streamingdienst Hulu ankündigt, soll im kommenden Jahr eine neue Staffel mit zunächst 20 neuen Folgen an den Start gehen.

In der Science-Fiction-Serie des Simpsons-Vaters Matt Groening geht es um eine Welt zu Beginn des 31. Jahrhunderts, in welcher mehr Maschinen als Menschen leben. Die Roboter dürfen heiraten, arbeiten und Eigentum besitzen.

Neue Staffel 2023: Neue Folgen für die US-Kultserie "Futurama"

Dabei war Matt Groenings Serie „Futurama“ kommerziell nie ganz so erfolgreich wie die "Simpsons", doch eine große Fangemeinde hatte seit Jahren auf eine neue Staffel gehofft.

Groening spielt in seiner Science-Fiction-Serie mit Klischees und Vorurteilen, die so alt sind wie die Idee einer intelligenten Maschine selbst – und die mit der Roboter-Realität, wie wir sie heute bereits kennen, nur wenig zu tun haben. Denn die Weltherrschaft haben heutige Maschinen noch nicht an sich gerissen.

Der US-Streamingdienst Hulu, ein Gemeinschaftsunternehmen von NBC und Disney, ist zwar nicht in Deutschland vertreten, die Inhalte gibt es allerdings bei Star, was ein Teil von Disney+ ist. Man darf also davon ausgehen, dass die 8. Staffel von Futurama auch in Deutschland verfügbar sein wird.