Günther Jauch macht Schluss mit Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen"

25 Jahre lang moderiert Günther Jauch den RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen". Jetzt macht er Schluss, die Ausgabe 2021 ist seine Letzte.

30.11.2021 | Stand: 07:49 Uhr

Günther Jauch macht zum 25-jährigen Jubiläum Schluss als Gastgeber des RTL-Jahresrückblicks "Menschen, Bilder, Emotionen". Das bestätigte Sender RTL. "Ich war gerade Anfang 30, als mir Frank Elstner die Sendung "geschenkt" hat. Ich habe sie dann acht Jahre für das ZDF moderiert und inzwischen ein Vierteljahrhundert für RTL. Ich finde, dass das jetzt ein guter Moment ist, um zu sagen: Schön war's. Und ich wollte und will noch immer das Ende für jede meiner Sendungen selbst bestimmen", so der 65-Jährige im Interview.

Vom TV verabschieden will sich Günther Jauch aber nicht. Als Moderator von "Wer wird Millionär" wird er dem Sender erhalten bleiben. "Statt wie beim Jahresrückblick 33 Jahre mache ich "Wer wird Millionär?" 2022 ja auch erst seit 23 Jahren. So gesehen, ist es für mich noch ein vergleichsweise junges Format", meinte er weiter.

Bilderstrecke

Günther Jauch wird 65 - sein Leben in Bildern

1 von 12 Er ist aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken: Günther Jauch. Aber seine Karriere begann beim Radio. 1985 bis 1989 moderierten er Thomas Gottschalk beim Bayerischen Rundfunk. Gottschalk sendete von 14 bis 16 Uhr, Jauchs von 16 bis 17.30 Uhr. Besonders durch die Sticheleien dazwischen wurde das Duo damals bekannt. Das Bild zeigt Jauch 1987 in seinem Büro beim BR. Bild: Istvan Bajzat, dpa Er ist aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken: Günther Jauch. Aber seine Karriere begann beim Radio. 1985 bis 1989 moderierten er Thomas Gottschalk beim Bayerischen Rundfunk. Gottschalk sendete von 14 bis 16 Uhr, Jauchs von 16 bis 17.30 Uhr. Besonders durch die Sticheleien dazwischen wurde das Duo damals bekannt. Das Bild zeigt Jauch 1987 in seinem Büro beim BR. Bild: Istvan Bajzat, dpa 2 von 12 Gottschalk und Jauch moderierten im Laufe ihrer Karrieren auch einige TV-Shows zusammen bzw. traten gemeinsam auf, beispielsweise bei "Wetten, dass..?". Unser Foto zeigt die Moderatoren 2001. Sie gelten bis heute als ein Herz und eine Seele. Bild: Rainer Jensen, dpa Gottschalk und Jauch moderierten im Laufe ihrer Karrieren auch einige TV-Shows zusammen bzw. traten gemeinsam auf, beispielsweise bei "Wetten, dass..?". Unser Foto zeigt die Moderatoren 2001. Sie gelten bis heute als ein Herz und eine Seele. Bild: Rainer Jensen, dpa 3 von 12 1990 unterzeichnete Jauch seinen Vertrag bei RTL. Seit diesem Jahr bis 2011 moderierte der 65-Jährige "SternTV". Die Fotos zeigen ihn im Stern-TV-Studio 2007 und im Dezember 1991. Bild: Jörg Carstensen, dpa 1990 unterzeichnete Jauch seinen Vertrag bei RTL. Seit diesem Jahr bis 2011 moderierte der 65-Jährige "SternTV". Die Fotos zeigen ihn im Stern-TV-Studio 2007 und im Dezember 1991. Bild: Jörg Carstensen, dpa 4 von 12 Mehr als 20 Jahre moderierte Jauch das RTL-Magazin. Im Jahr 2010 übergab er die Sendung im Studio in Köln an seinen Nachfolger Steffen Hallaschka. Bild: Stefan Gregorowius, dpa Mehr als 20 Jahre moderierte Jauch das RTL-Magazin. Im Jahr 2010 übergab er die Sendung im Studio in Köln an seinen Nachfolger Steffen Hallaschka. Bild: Stefan Gregorowius, dpa 5 von 12 Große Beliebtheit bekam Jauch durch die Quiz-Sendung "Wer wird Millionär?", die er seit 1999 moderiert. Unser Foto zeigt ihn 2001. Bild: Joerg Carstensen, dpa Große Beliebtheit bekam Jauch durch die Quiz-Sendung "Wer wird Millionär?", die er seit 1999 moderiert. Unser Foto zeigt ihn 2001. Bild: Joerg Carstensen, dpa 6 von 12 Im Juni diesen Jahres moderierte Jauch zum 1500. Mal "Wer wird Millionär?"Im Oktober gab es ein Special mit Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft (unser Foto). Bild: Frank Hempel, dpa Im Juni diesen Jahres moderierte Jauch zum 1500. Mal "Wer wird Millionär?"Im Oktober gab es ein Special mit Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft (unser Foto). Bild: Frank Hempel, dpa 7 von 12 Von 2013 bis 2017 lief im RTL die Show "Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle", bei der Thomas Gottschalk und Günther Jauch gegen Studiokandidaten, Studiopublikum und TV-Zuschauer antraten. Bild: Henning Kaiser, dpa Von 2013 bis 2017 lief im RTL die Show "Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle", bei der Thomas Gottschalk und Günther Jauch gegen Studiokandidaten, Studiopublikum und TV-Zuschauer antraten. Bild: Henning Kaiser, dpa 8 von 12 Günther Jauch siezt im Fernsehen konsequent alle Gesprächspartner. Nach eigenen Aussagen duze er lediglich Thomas Gottschalk, Frank Elstner und kleine Kinder vor der Kamera. Bild: Henning Kaiser, dpa Günther Jauch siezt im Fernsehen konsequent alle Gesprächspartner. Nach eigenen Aussagen duze er lediglich Thomas Gottschalk, Frank Elstner und kleine Kinder vor der Kamera. Bild: Henning Kaiser, dpa 9 von 12 Jauch wurde 1956 in Münster geboren und wuchs dort während seiner ersten drei Lebensjahre auf. Danach zog seine Familie nach Berlin. Mit seiner Frau Thea lebt er seit den 90er-Jahren in Potsdam. Nach 18 Jahren Partnerschaft heiratete das Paar 2006. Die Privatsphäre ist Jauch sehr wichtig. Unser Foto stammt aus dem Jahr 2012. Bild: Soeren Stache, dpa Jauch wurde 1956 in Münster geboren und wuchs dort während seiner ersten drei Lebensjahre auf. Danach zog seine Familie nach Berlin. Mit seiner Frau Thea lebt er seit den 90er-Jahren in Potsdam. Nach 18 Jahren Partnerschaft heiratete das Paar 2006. Die Privatsphäre ist Jauch sehr wichtig. Unser Foto stammt aus dem Jahr 2012. Bild: Soeren Stache, dpa 10 von 12 Großer Rummel zur Hochzeit: Jauch und seine Frau Thea hatten sich Medienberichte über ihre Hochzeit 2006 in Potsdam verbeten. Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte das öffentliche Interesse aber höher bewertet als den Wunsch nach Privatheit. Medien durften damals nur unter strengen Auflagen über die Hochzeit berichten. Bild: Patrick Pleul, dpa Großer Rummel zur Hochzeit: Jauch und seine Frau Thea hatten sich Medienberichte über ihre Hochzeit 2006 in Potsdam verbeten. Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte das öffentliche Interesse aber höher bewertet als den Wunsch nach Privatheit. Medien durften damals nur unter strengen Auflagen über die Hochzeit berichten. Bild: Patrick Pleul, dpa 11 von 12 Jauch ist nicht nur TV-Moderator, sondern auch Winzer. Ihm gehört ein Weingut an der Saar. Bild: Birgit Reichert, dpa Jauch ist nicht nur TV-Moderator, sondern auch Winzer. Ihm gehört ein Weingut an der Saar. Bild: Birgit Reichert, dpa 12 von 12 Was viele nicht wissen: Jauch betreibt sogar ein Restaurant. In Zusammenarbeit mit Spitzenkoch Tim Raue hat er 2019 in Potsdam die "Villa Kellermann" eröffnet. Bild: Friedrich Bungert, dpa Was viele nicht wissen: Jauch betreibt sogar ein Restaurant. In Zusammenarbeit mit Spitzenkoch Tim Raue hat er 2019 in Potsdam die "Villa Kellermann" eröffnet. Bild: Friedrich Bungert, dpa 1 von 12 Er ist aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken: Günther Jauch. Aber seine Karriere begann beim Radio. 1985 bis 1989 moderierten er Thomas Gottschalk beim Bayerischen Rundfunk. Gottschalk sendete von 14 bis 16 Uhr, Jauchs von 16 bis 17.30 Uhr. Besonders durch die Sticheleien dazwischen wurde das Duo damals bekannt. Das Bild zeigt Jauch 1987 in seinem Büro beim BR. Bild: Istvan Bajzat, dpa Er ist aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken: Günther Jauch. Aber seine Karriere begann beim Radio. 1985 bis 1989 moderierten er Thomas Gottschalk beim Bayerischen Rundfunk. Gottschalk sendete von 14 bis 16 Uhr, Jauchs von 16 bis 17.30 Uhr. Besonders durch die Sticheleien dazwischen wurde das Duo damals bekannt. Das Bild zeigt Jauch 1987 in seinem Büro beim BR. Bild: Istvan Bajzat, dpa

Der Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" wird bei RTL am Sonntag, 5. Dezember, ausgestrahlt.

RTL-Jahresrückblick mit Günther Jauch: Das sind die Gäste

Tennis-Star Alexander Zverev

Rapper Bushido

Lesen Sie auch Wer wird Millionär? Chris Tall erspielt bei "Wer wird Millionär?" eine halbe Million Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List

Boris Becker

Lukas Podolski

Wolfgang Schäuble

Kinderreporter Alexander, der AfD-Politiker Chrupalla mit der Frage nach seinem deutschen Lieblingsgedicht ins Schlingern brachte.

Günther Jauch: Impfverweigerer nehmen Millionen in Geiselhaft

Wer sein ganz persönlicher Mensch des Jahres 2021 ist, wollte Günther Jauch im RTL-Interview noch nicht verraten. Den habe er in der Sendung. "Ich kann Ihnen aber auch sagen, welchen Menschen ich in diesem Jahr mit großem Unverständnis begegne", so der Moderator. "Das sind für mich alle Impfverweigerer, die mit ihrem Starrsinn zig Millionen Menschen quasi in Geiselhaft nehmen." Jauch, der sich im Frühsommer selbst mit dem Coronavirus infiziert hatte, war eines der Werbegesichter der Impfkampagne der Bundesregierung.