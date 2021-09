22-Jährige bei Reise mit Freund verschwunden: Amerika sucht Gabrielle Petito

Ein junges Paar geht gemeinsam auf Reisen, präsentierte Clips im Internet. Jetzt suchen die Behörden landesweit nach der 22-jährigen Gabby Petito aus Florida.

Ein junges Paar ging gemeinsam auf Reisen, präsentierte strahlend schöne Clips im Internet. Jetzt suchen die Behörden landesweit nach der 22-jährigen Gabby Petito aus Florida. Seit dem Roadtrip mit ihrem Freund ist sie verschwunden. Petitos 23 Jahre alter Partner, der allein von der Reise zurückkehrte, schweigt. Viele Menschen in den USA schauen gebannt auf den Fall: "Ich bete für deine sichere Rückkehr", schreibt eine Nutzerin auf der Instagram-Seite der Vermissten.

Ihr Freund sei bisher nicht bereit, sich von Ermittlern befragen zu lassen und habe keinerlei hilfreiche Details geliefert, teilte die Polizei auf Twitter mit. "Zwei Personen sind auf eine Reise gegangen, eine Person ist zurückgekommen", sagte Todd Garrison, Polizeichef von North Port in Florida, am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten. Die Bundespolizei FBI unterstützt die Ermittlungen. Um Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten.

Paar dokumentierte seine Resie durch die USA

Das Paar brach US-Medienberichten zufolge im Juli zu seiner Reise quer durch die USA auf. Mit einem ausgebauten weißen Ford Transit wollte es von der Ostküste der USA bis an die Westküste fahren und dort die berühmten Nationalparks besuchen. In den sozialen Medien dokumentierten die beiden die Reise. Petito habe in regelmäßigem Kontakt mit ihrer Familie gestanden, heißt es. Doch Ende August sei dieser abrupt abgebrochen.

The Moab Police Department released the body camera footage of the incident involving Gabby Petito and her boyfriend Brian Laundrie.https://t.co/ufCCVvJ8me pic.twitter.com/xJYQRIf9HL — KUTV2news (@KUTV2News) September 16, 2021

Mitte August, rund zwei Wochen vor ihrem Verschwinden, wurde den Berichten zufolge die Polizei im US-Bundesstaat Utah wegen eines möglichen Falles von häuslicher Gewalt zu dem Paar und seinem Wagen gerufen. US-Medien veröffentlichten Aufnahmen einer polizeilichen Körperkamera, auf denen die 22-Jährige weinend in dem weißen Lieferwagen zu sehen ist. Das Paar berichtet in dem über eine Stunde langen Video unter anderem von Streitigkeiten. Anzeige sei nicht erstattet worden.

Freund kehrt Anfang September alleine zurück

Am 1. September kehrte der Freund laut Polizei zurück nach Hause, zehn Tage später meldeten Petitos Eltern ihre Tochter als vermisst. Die Ermittler haben den Lieferwagen mittlerweile beschlagnahmt. Sowohl die Familie der Vermissten als auch die Polizei appellieren an Petitos Freund - der in einigen Berichten auch als ihr Verlobter bezeichnet wird - sich zu äußern. Ein Anwalt des Freundes erklärte in US-Medien jedoch, er habe seinem Mandanten zum Schweigen geraten, da die Polizei sich bei Ermittlungen häufig zunächst auf die Partner konzentriere. Der 23-Jährige gilt polizeilich als "Person von Interesse".

