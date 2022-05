Lindner und Fahimi heute zu Gast bei Maybrit Illner

Maybrit Illner lässt heute fünf Gäste im ZDF-Studio zu Wort kommen. Alles zu Themen, Mediathek und Ausstrahlung der Sendung am Donnerstag, 12. Mai 2022.

12.05.2022 | Stand: 08:34 Uhr

Maybrit Illner ist heute (Donnerstag, 12.5.22) wieder auf Sendung und hat fünf Gäste eingeladen, um über gleich mehrere aktuelle Themen zu sprechen. Hier die Infos zum aktuellen ZDF-Talk.

Gäste bei Maybrit Illner heute

Christian Lindner ( FDP

Yasmin Fahimi ( SPD

Karl Haeusgen ( u.a. Präsident Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Aufsichtsratsvorsitzender bei HAWE Hydraulik)

Veronika Grimm (Ökonomin und Mitglied des Sachverständigenrates "Wirtschaftsweise")

Matthias Grenzer (selbstständiger Bäckermeister aus Rostock)

Thema heute bei Maybrit Illner

"Krieg, Corona, Inflation – eine Krise zu viel?", lautet das Thema heute. Die deutsche Politik hat neben Putins Angriffskrieg in der Ukraine noch immer mit Corona zu kämpfen. Auch das Klima zu retten steht noch auf der Agenda, doch nun sorgt die immer höher steigende Inflation für Alarm. Vor allem explodierende Energie- und Lebensmittelkosten machen den Deutschen zu schaffen. Doch würde ein Importstopp von russischem Öl oder Gas tatsächlich helfen oder die Situation gar verschlimmern? Wen trifft die Lage besonders hart und was kann die Politik tun, um den Krisen im Land entgegenzuwirken?

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Maybrit Illner heute?

Maybrit Illner zeigt das ZDF in der Regel am Donnerstag um 22.15 Uhr. So auch heute. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Die Talksendungen können dann auch als Stream und Wiederholung kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung Maybrit Illner

Lesen Sie auch

ZDF-Talk am 28. April Habeck, Merz und Klingbeil heute Gäste bei Maybrit Illner

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihre gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Polit-Talkerinnen. Seit 2007 moderiert sie die nach ihr benannte Sendung im ZDF - mit sehr guten Quoten. 2021 etwa erzielte "maybrit illner" die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben, am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.

15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeutet auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im Jahr zuvor sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.