Kühnert und Röttgen heute Gäste bei Maybrit Illner

Maybrit Illner hat heute fünf Gäste ins ZDF-Studio eingeladen. Hier die Infos zur Sendung am Donnerstag, 5. Mai 2022, zu Thema, Uhrzeit und Mediathek.

05.05.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Maybrit Illner ist heute (Donnerstag, 5.5.22) wieder auf Sendung und hat fünf Gäste eingeladen, um über ein aktuelles Thema zu sprechen. Hier die Infos zum aktuellen ZDF-Talk.

Gäste bei Maybrit Illner heute

Marina Weisband (Publizistin und Grünen-Politikerin)

Ranga Yogeshwar (Mitverfasser des offenen Briefs an Bundeskanzler Olaf Scholz, Wissenschaftsjournalist)

Nicole Deitelhoff (Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik)

Kevin Kühnert ( SPD

Norbert Röttgen ( CDU

Thema heute bei Maybrit Illner

"Frieden schaffen mit noch mehr Waffen – Fehler oder Pflicht?", lautet das Thema heute. Denn es werden immer mehr und immer modernere Waffen an die Ukraine geliefert. Einerseits wächst dadurch die Chance, dass sich die Ukraine gegen den russischen Angreifer behauptet. Andererseits sehen viele die Gefahr, dass sich der Krieg ausweitet. Deshalb haben 28 Persönlichkeiten einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschrieben. Geht Deutschland, geht der Westen mit seiner Hilfe zu weit? Soll die Ukraine diesen Krieg gewinnen oder soll sie bald die Waffen strecken, um den Weltfrieden zu retten? Wie kann man der Ukraine im Moment helfen, wenn nicht mit Waffen und Sanktionen?

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Maybrit Illner heute?

Maybrit Illner zeigt das ZDF in der Regel am Donnerstag um 22.15 Uhr. So auch heute. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Die Talksendungen können dann auch als Stream und Wiederholung kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung Maybrit Illner

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihre gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Polit-Talkerinnen. Seit 2007 moderiert sie die nach ihr benannte Sendung im ZDF - mit sehr guten Quoten. 2021 etwa erzielte "maybrit illner" die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben, am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.

15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeutet auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im Jahr zuvor sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.