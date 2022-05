Anne Will diskutiert mit Außenministerin Baerbock über Scholz und den Krieg

Gäste und Thema bei Anne Will: Moderatorin und Sendung sind zurück aus der Osterpause. Um was geht es heute bei Anne Will? Die Infos.

01.05.2022 | Stand: 09:02 Uhr

Anne Will hat heute am Sonntag, 1. Mai,wieder mehrere Gäste ins Studio eingeladen, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Mit dabei ist Bundesaußenministerin Baerbock. Hier alle Infos zum Polit-Talk im Ersten.

Wer sind die Gäste bei Anne Will?

Wie ist die Uhrzeit der Sendung?

Wo kann ich Anne Will live im TV und als Stream in der Mediathek sehen?

Das sind die Gäste bei Anne Will am 1. Mai

Annalena Baerbock (Bundesaußenministerin)

Saskia Esken (SPD-Parteivorsitzende)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP

Johann David Wadephul (CDU-Verteidigungsexperte)

Markus Feldenkirchen (Spiegel-Journalist)

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Es geht natürlich einmal mehr um den Ukraine-Krieg und seine Folgen bei Anne Will. Bis Anfang der Woche zögerte Bundeskanzler Olaf Scholz, der Ukraine im Krieg gegen Russland schwere Waffen direkt zu liefern. Nach Kritik der Union und sogar aus den Fraktionen der eigenen Regierungskoalition dann die Entscheidung: Deutschland will der Ukraine Flugabwehrpanzer zur Verfügung stellen.

Ändert Deutschland damit den Kurs seiner Ukraine-Politik? Laut jüngstem DeutschlandTrend findet nur gut ein Viertel der Deutschen, dass Olaf Scholz aktuell überzeugend kommuniziere: Muss der Kanzler seine Politik besser erklären? Und welche weitere deutsche Unterstützung für die Ukraine wird es in Zukunft noch geben? Diese Fragen will Anne Will mit ihren Gästen aus Politik und Medien diskutieren.

Wann kommt die nächste Folge von Anne Will?

Anne Will läuft am Sonntag um 21.45 Uhr.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD .

. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung istdie Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasberg eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.