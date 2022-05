Landtagswahl in NRW Thema bei Anne Will

Gäste und Thema heute bei Anne Will: Die Moderatorin diskutiert diesen Abend über den Ausgang der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Die Infos.

15.05.2022 | Stand: 16:34 Uhr

Anne Will hat heute am Sonntag, 15. Mai, wieder mehrere Gäste ins Studio eingeladen und diskutiert mit ihnen über die Ergebnisse der heutigen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Die Sendung beginnt erneut etwas später und zwar um 22 Uhr. Hier alle Infos zum Polit-Talk im Ersten.

Wer sind die Gäste bei Anne Will?

Wie ist die Uhrzeit der Sendung?

Wo kann ich Anne Will live im TV und als Stream in der Mediathek sehen?

Das sind die Gäste bei Anne Will am 15. Mai

Lars Klingbeil ( SPD

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen)

Christian Dürr ( FDP

Jens Spahn CDU

Mariam Lau (Politische Korrespondentin, Die Zeit)

Mehr Infos zu den fünf Gästen auch hier.

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Anne Will spricht mit ihren Gästen über die Landtagswahl die heute in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD erwartet und manche sprechen schon von einer "kleinen Bundestagswahl". Am Abend nach der Wahl diskutiert Anne Will in diesem Zusammenhang unter anderem folgende Fragen: Welche Rolle spielt die Bundespolitik für das Abstimmungsverhalten in NRW? Wem trauen die Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten die politische Führung zu?

Aber auch über das Entlastungspaket soll gesprochen werden. Hält es die richtigen Maßnahmen für die Krise bereit und sind sie ausreichend und gerecht?

Diese Fragen will Anne Will mit ihren Gästen aus Politik und Medien diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute?

Anne Will läuft heute erst um 22 Uhr.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD.

Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasberg eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.