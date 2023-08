Gardasee-Urlauber erwarten jetzt sehr heiße Tage - bis zum Temperatursturz

Spätsommer am Gardasee - und es bleibt heiß: Wie wird das Wetter bis Ende August 2023? Hier die 10-Tage-Wetterprognose für den Sommerurlaub am Lago di Garda.

21.08.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Das Wetter ist eines der besten Argumente für einen Gardasee-Urlaub. Selbst im Spätsommer wie jetzt aktuell ist es noch heiß, auch weit in den Herbst hinein locken angenehme Wassertemperaturen und viel Sonne an den Lago di Garda. Und selbst, wenn das Wetter einmal nicht schön genug zum Baden ist, bieten sich Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten rund um den Gardasee an.

Wie wird das Wetter am Gardasee? Hier die 10-Tage-Prognose ab Montag, 21.8.2023

Kurz gesagt: Das Wetter am Gardasee rund um Riva del Garda wird in den kommernden Tagen laut ilmeteo.it sehr sonnig und sehr heiß mit tropischen Nächten. Hier Wetterbericht und Prognose:

Dienstag, 22.8.: Sonne und Hitze, Höchsttemperaturen bis 37 Grad, nachts nicht unter 23 Grad.

Mittwoch, 23.8.: Sonne und Hitze, Höchsttemperaturen bis 37 Grad, nachts nicht unter 22 Grad.

Donnerstag, 24.8.: Sonne und Hitze, Höchsttemperaturen bis 37 Grad, nachts nicht unter 22 Grad.

Freitag, 25.8.: Sonne und Hitze, auch Gewitter möglich. Höchsttemperaturen bis 36 Grad, nachts nicht unter 22 Grad.

Samstag, 26.8.: Sonne und Hitze, vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Höchsttemperaturen bis 36 Grad, nachts 22 Grad.

Sonntag, 27.8.: Sonne und Gewitter. Abkühlung auf Höchsttemperaturen um die 29 Grad, nachts um die 19 Grad.

Montag, 28.8.: Teilweise bewölkt, 15 bis 24 Grad.

Dienstag, 29.8.: Sonne und Wolken, um die 24 Grad.

Mittwoch, 30.8.: Sonne und Wolken, 12 bis 24 Grad.

Donnerstag, 31.8.: Teils bewölkt, 13 bis 24 Grad.

Gardasee-Wetter lädt zum Baden ein - bis zum Temperatursturz

