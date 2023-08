Kurz-Trip zum berühmten Märchenfest am Gardasee

Um Gullivers Reisen dreht sich alles beim Märchenfest 2023 in Riva del Garda. Darum lohnt sich dafür auch ein Kurztrip zum Gardasee.

08.08.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Für dieses bezaubernde Fest lohnt sich am letzten Wochenende im August sogar ein Kurztrip zum Gardasee in Norditalien: Das Märchenfest, oder die "Notte di Fiaba" begeistert Jahr für Jahr viele tausend Touristen und Einheimische von jung bis alt. 2023 findet das Märchenfest in Riva del Garda vom 24. bis 27. August statt.

In diesem Jahr beim Märchenfest am Gardasee das Top-Thema: "Gullivers Reisen", der satirische Roman des irischen Schriftstellers Jonathan Swift aus dem Jahr 1726. "Gullivers Reisen" zählt zu den Klassikern der Weltliteratur und ist einer der ersten Fantasyromane überhaupt.

Wo und wann findet das Märchenfest 2023 am Gardasee statt?

Die Altstadt von Riva del Garda ist auch in diesem Jahr Schauplatz der Märchennacht. Riva del Garda gilt als "Hauptstadt" des nördlichen Gardasees. Sie ist mit 13.000 Einwohnern nach Desenzano der zweitgrößte Ort am See.

Das Fest dauert wie gewohnt vier Tage - 2023 geht das Märchenfest vom 24. bis 27. August. Inoffizieller Start ist bereits am Abend des 23. August um 21 Uhr.

Wann wird "Gullivers Reisen" gespielt?

An allen vier Veranstaltungstagen des Märchenfestes in Riva del Garda wird Gullivers Reisen aufgeführt. Am Donnerstag, 24.8., um 15 Uhr, 16.45, 18.30 und 21.00 Uhr. Am Freitag, 25.8. um 11 Uhr, 15 Uhr, 16.45, 18.30 und 21.00 Uhr. Am Samstag, 26.8., um 11 Uhr, 15 Uhr, 16.45, 18.30 und 21.00 Uhr. Am Sonntag, 27.8., um 11 Uhr, 15 Uhr, 16.45 und 18.30 Uhr.

In der Altstadt von Riva del Garda am Gardasee findet jährlich das berühmte Märchenfest statt. In Italien wird die populäre Veranstaltung "Notte di Fiaba" genannt. Bild: IMAGO / Aleksander Kalka

Karten zu kaufen gibt es bis eine Stunde vor der jeweiligen Aufführung. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro pro Person. Er beinhaltet einen Gutschein für den Besuch des Wasserkraftwerks von Riva del Garda unmittelbar am Seeufer.

Was ist das Programm der "Notte di Fiaba" am Gardasee?

Das proppenvolle Programm der "Notte die Fiaba" umfasst Spiele, Mitmachprojekte, Aufführungen, Musik, gastronomische Stände, eine Ausstellung, Marktstände und vieles mehr. Überall in Riva del Garda sind Bühnen aufgebaut und es werden Märchen vorgelesen.

In der Märchennacht herrscht Feststimmung in den Gassen: Die Straßen werden lebendig, auf den Plätzen gibt es Musik, Konzerte für jeden Geschmack - von Akustik-Duo, über Rockband bis volkstümlichen, traditionellen oder lateinamerikanischen Klängen. Übrigens - an den Gardasee kann man auch aus dem Allgäu mit dem Bus reisen.

Feuerwerk zum großen Finale beim Märchenfest am Gardasee

Hungrig oder durstig verlässt wohl niemand das Märchenfest. Das garantiert der Street Food Markt während der Märchennächte von Riva del Garda. Öffnungszeiten der Street-Food-Gastronomie sind täglich von 11 bis 23 Uhr.

Abschluss des Märchenfestes ist um 22 Uhr am Sonntagabend des 27. August ein 40-minütiges Feuerwerk über dem Gardasee.

Informationen und das detaillierte Programm des Märchenfestes gibt es online in italienischer Sprache auf der offiziellen Website des Märchenfestes.

Live-Musik auf dem Märchenfest in Riva del Garda

Für die musikalische Unterhaltung auf der "Piazza Battisti", "Piazza Cantena" und der "Piazza Tre Novembre" beim Märchenfest sorgen diese trentiner Künstler und Bands:

Tempo Permettendo (von Bob Dylan bis Pink Floyd) - Donnerstag, 19 Uhr

Misantropi (Hits der 60er bis heute) - Donnerstag, 21.15 Uhr

The Virgin (Mischung aus Rock und Show) - Donnerstag, 21.30 Uhr

Doible Trouble (Swing-Musik-Duo) - Freitag, 18.30 Uhr

Mauro Trentini & The Bluiguana (Singer-Songwriter) - Freitag, 19.30 Uhr

Rolling Steels (Rolling Stones Tribute Band) - Freitag, 21.15 Uhr

Little Taver and the Crazy Alligators (Mischung aus Elvis und John Belushi) - Freitag, 21.30 Uhr

Bovinonz Acoustic duo (Akustik-Duo) - Samstag, 19 Uhr

Pausa Merlot (italienische Klassiker und Hits) - Samstag, 19.30 Uhr

Bel e Poc (Klassiker der 40er und 50er Jahre neu interpretiert) - Samstag, 19.30 Uhr

Oreste y sus problemas (afro-lateinamerikanische Musik) - Samstag, 21.30 Uhr

La Mente di Tetsuya (Cartoon Cover Band) - Samstag, 21.30 Uhr

Oskar Acoustic Nook (Akustik-Pop, Rock, R&B) - Sonntag, 18 Uhr

Jambow Jane - Sonntag, 20.45 Uhr

Smakafunk (Funk-Band) - Sonntag, 21.,30 Uhr

Silent Disco (drei DJs: Stefanuti DJ, Remo'o und Pier DJ - Samstag, 23.30 Uhr

So klappt die Anreise zum Märchenfest an den Gardasee

Wer von Deutschland aus zum Gardasee reist, sollte die Route über München wählen. Von dort geht es weiter nach Innsbruck in Tirol und auf die Brenner-Autobahn A22 in Richtung Verona-Modena.

Bei Ausfahrt Rovereto Sud / Lago di Garda Nord in Richtung Roverto Sud / Lago di Garda fahren. Von dort sind es keine 20 km mehr bis Riva del Garda.

Und immer daran denken: Wer in Österreich und Italien die Autobahnen nutzt, braucht eine Vignette. Außerdem gibt es noch andere Vorschriften und Verbote am Gardasee.