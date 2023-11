Hamburger Flughafen nach Geiselnahme wieder im Normalbetrieb

18 Stunden lang befand sich ein bewaffneter Mann mit seinem Kind als Geisel auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens. Am Montag herrscht wieder Normalbetrieb am Flughafen.

06.11.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Wenige Stunden nach dem unblutigen Ende der Geiselnahme ist der Flughafen in Hamburg am Montagmorgen wie geplant in den Normalbetrieb gestartet. Gegen 6.00 Uhr waren die ersten Maschinen in Richtung Lissabon und Frankfurt am Main abgehoben, wie aus dem im Internet veröffentlichten Flugplan hervorging. Im Anschluss sollten weitere Maschinen eng getaktet folgen.

Die erste Landung war für 7.25 Uhr geplant. Dem Zeitplan zufolge sollten am Montag alle Maschinen wie geplant starten. Für den Tag sind 152 Starts und 162 Landungen geplant. Auch bei der Bundespolizei , die für die Kontrollen der Fluggäste und deren Reisegepäck zuständig ist, lief der Betrieb wieder im regulären Modus. "Wir arbeiten so wie im Normalbetrieb ", sagte ein Sprecher am Morgen.

Flughafen wegen Geiselnehmer mehr als 20 Stunden lang gesperrt

der Flughafen war für mehr als 20 Stunden geschlossen worden, nachdem ein bewaffneter Mann am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war. Am Sonntagnachmittag ergab sich der Mann der Polizei .

Bereits am Sonntag war der Flugbetrieb nach dem Ende des Polizeieinsatzes gegen 17.30 Uhr wieder angelaufen. Bis Betriebsende war es noch zu Streichungen und Verzögerungen gekommen.

Gegen den mutmaßlichen Täter wurde bereits wegen Kindesentzug ermittelt

Bei dem Geiselnehmer handelt es sich um einen 35 Jahre alten türkischen Staatsbürger. Wie die Polizei am späten Sonntagnachmittag weiter mitteilte, war gegen ihn bereits im März 2022 in Stade wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt worden. Damals sei er unberechtigt mit seiner Tochter in die Türkei gereist. Das Kind habe im weiteren Verlauf jedoch von der Mutter wieder nach Deutschland geholt werden können. Zuvor hatte bereits die Bildüber die früheren Ermittlungen berichtet.

Bereits während der Geiselnahme hat die Polizei in Buxtehude die Wohnung des Täters durchsucht. "Wir haben Beweismittel sichergestellt", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stade am Sonntag. Darüber hatte zunächst die Hamburger Morgenpost berichtet.

Geiselnahme in Hamburg: Grund laut Polizei wohl Sorgerechtsstreit

Vorausgegangen war laut Polizei wohl ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Die Nacht hindurch und auch am Sonntag stand die Polizei in Verhandlungen mit dem Mann. Der Flugbetrieb ruhte.

Die Ehefrau des Geiselnehmers, die sich in Stade bei Hamburg aufgehalten haben soll, hatte sich nach Angaben eines Sprechers wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Die Frau hielt sich am Sonntag am Airport auf.

Hamburger Flughafen hat wieder geöffnet und startet Flugbetrieb

Der Flughafen war für mehr als 20 Stunden geschlossen. Für Sonntag waren laut Flughafen insgesamt 286 Flüge mit 34.500 Passagieren geplant - 139 Abflüge und 147 Ankünfte. 213 Flüge mussten demnach gestrichen werden. Bereits am Samstag waren 27 Flüge mit rund 3200 Passagieren von der Schließung des Airports betroffen. (dpa)