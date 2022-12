Geiselnahme in Dresdner Innenstadt beendet - Geiseln unverletzt

Die Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt ist beendet, der Täter gefasst. Der Täter ist laut Polizei wohl psychisch krank. Hat er zuvor seine Mutter getötet?

Update 13.21 Uhr: Polizei nach Geiselnahme: Täter schwer verletzt

Der mutmaßliche Geiselnehmer von Dresden ist schwer verletzt und derzeit nicht vernehmungsfähig. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag der Deutschen Presse-Agentur. Ob sich der Mann selbst verletzte oder bei der Festnahme verletzt wurde, war zunächst unklar. Kurz zuvor war die Geiselnahme im Dresdner Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie beendet worden. Zwei Geiseln - eine Angestellte und ein Kind - blieben nach Polizeiangaben äußerlich unverletzt.

Update 12.58 Uhr: Polizei: Täter in Dresden wohl psychisch krank

Der mutmaßliche Täter in Sachsen ist nach Angaben eines Polizeisprechers in seinem psychischen Verhalten sehr auffällig. "Wir gehen am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus." Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt. Es deute alles auf eine psychische Erkrankung hin.

Update, 12.45 Uhr: Geiselnahme in Dresden beendet - Geiseln unverletzt

Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Geiseln seien unverletzt geblieben.

Welche Hintergründe die Tat hat, ist derzeit noch unbekannt. Aus welche Motiven der Mann die Tat beging, oder wer die Geiseln waren.

Update, 12.41 Uhr: Polizei: Haben telefonischen Kontakt zu mutmaßlichem Geiselnehmer

Die Polizei in Dresden hat nach eigenen Angaben telefonischen Kontakt zum mutmaßlichen Geiselnehmer. Der Mann soll sich am Samstag in einem Raum in der Dresdner Altmarkt-Galerie verschanzt haben.

Update 12.31 Uhr: Tote Frau in Dresdner Stadtteil Prohlis gefunden

Die Polizei hat in Dresden-Prohlis in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei am Samstag mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Update 11.51 Uhr: Geiselnahme spielt sich in Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie ab

Die Geiselnahme in Dresden spielt sich in einem Einkaufszentrum ab. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag. Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.

Ein Blick in die Dresdener Altmarkt-Galerie. für üblich zur Weihnachtszeit ein beliebter Ort um Geschenke zu besorgen. Aktuell läuft dort eine Geiselnahme, wie die Polizei berichtet. Bild: Arno Burgi, dpa (Archivbild)

Update 11.38 Uhr: Gab es bereits einen Toten bei der Geiselnahme? Polizei bestätigt Berichte nicht

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Geiselnahme in der Dresdener Innenstadt - Polizei mit Großaufgebot vor Ort

In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Betroffen sei der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie.

In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen.

Der Dresdner Striezelmarkt ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Bild: Matthias Rietschel, dpa (Archivbild)

Auf der Twitter-Seite der Polizei Sachsen berichten die offiziellen Behörden.

