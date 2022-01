Geiselnahme in Synagoge in Texas beendet

Die Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas ist beendet. Die Geiseln sind alle am Leben, der Täter kam bei dem Polizeieinsatz ums Leben.

16.01.2022 | Stand: 08:34 Uhr

Die Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas ist laut Polizeiberichten beendet. Alle Geiseln seien „am Leben und in Sicherheit“, teilte der texanische Gouverneur Greg Abbott am Samstag (Ortszeit) mit. Die Tat geschah in der Kleinstadt Colleyville nahe Dallas. Eine erste Geisel war vorab bereits freigelassen worden.

Der Geiselnehmer selbst starb laut Polizei bei dem Einsatz. Er hatte mit der Tat offenbar eine verurteilte Terroristin freipressen wollen.

Der Mann soll in der Synagoge Congregation Beth Israel den Rabbiner und mindestens drei weitere Menschen in seine Gewalt gebracht haben. Er war bewaffnet und gab an, an mehreren Orten Bomben platziert zu haben. Etwa zehn Stunden nach dem Beginn der Geiselnahme startete das Einsatz-Team die Befreiungsaktion der Synagoge. „Das Geiselbefreiungsteam stürmte die Synagoge“, sagte Colleyvilles Polizeichef Michael Miller bei einer Pressekonferenz. „Der Verdächtige starb.“ Laut Medienberichten gab es eine laute Explosion und Schüsse in der Synagoge. Wenig später verkündete Abbott die Befreiung der Geiseln.

Geiselnahme in Texas: Bruder von Islamistin Aafia Siddiqui?

Ein US-Beamter, der mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte australischen Journalisten, dass der Geiselnehmer behauptet habe, der Bruder von Aafia Siddiqui zu sein. Siddiqui ist eine wegen versuchten Mordes verurteile Islamistin. Die Behörden haben die Identität des Mannes jedoch noch nicht bestätigt. Dieser fordere die Freilassung seiner „Schwester“. Die Anwältin von Aafia Siddiqui teilte jedoch mit, es handele sich nicht um den Bruder ihrer Mandantin. „Wir möchten beglaubigen, dass es sich bei dem Täter NICHT um den Bruder von Dr. Aafia handelt, der ein angesehener Architekt (...) ist“, zitiert der Sender CNNaus einer Mitteilung. Die Anwältin verurteilte die Tat und forderte den Geiselnehmer auf, seine Geiseln freizulassen.

Behörden in anderen US-Städten teilten mit, angesichts der Geiselnahme in Colleyville ihre Präsenz an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen aus Vorsicht vorerst verstärkt zu haben. (Lesen Sie auch: Tödliche Schüsse in Los Angeles - Mann in Landshut vor Gericht)

