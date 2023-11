Geisterschiff strandet auf Insel Norderney

Ein altes, selbstgebautes Segelboot wurde auf der ostfriesischen Insel Norderney angespült. Der Skipper konnte sein Schiff wohl nicht mehr steuern.

08.11.2023 | Stand: 13:41 Uhr

Es sieht aus wie aus einem Film, das angespülte Geisterschiff am Weststrand der Insel Norderney. Rostig, braun und selbstgebaut ist das Segelboot , das am Montagsmorgen an der Küste strandete. Seitdem zieht es zahlreiche Neugierige und Schaulustige an. Das Rätsel um das Boot war schnell gelöst.

Polizeisprecherin Wiebke Baden sagt der Bild-Zeitung: "Wir haben mit dem Eigner gesprochen. Der Motor seines Bootes ist defekt und ein Anker nicht vorhanden. Momentan kommt er nicht ohne Weiteres weg." Es ist also anzunehmen, dass das Segelboot als Attraktion noch eine Weile am Strand liegen wird. Wie die Polizeisprecherin sagt, versucht der Skipper aktuell, das Schiff wieder seetüchtig zu kriegen. Mit der Polizei möchte der Mann nicht sprechen.

Gestrandetes Segelboot auf Norderney ist aktuell nicht seetüchtig

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatte die Seenotrettung zwischenzeitlich Kontakt mit dem Kapitän. Ein Sprecher der Seenotrettung sagt: "Wir haben ihn über den Notrufkanal 16 angefunkt. Er sagte, dass er keine Hilfe benötigt und da für ihn keine unmittelbare Gefahr bestand, brauchten wir nichts zu unternehmen."

Der Bootsführer selbst ist unverletzt - von seinem Schiff kann man kaum dasselbe sagen. Die Rede ist von einem Motorschaden. Außerdem sei kein Anker vorhanden, wie t-online berichtet. Es sei laut Polizei unklar, ob das Schiff absichtlich an der Küste strandete oder gegen den Willen des Skippers. Es darf am Strand der ostfriesischen Insel liegenbleiben. Denn derzeit stellt es keine Behinderung dar.

Angespültes Segelboot darf vorerst am Strand von Norderney liegen bleiben

Angeblich hat der Kapitän sein Schiff selbst gebaut. Es wurde in den vergangenen Wochen schon häufiger gesichtet. So etwa im Hafen der Nachbarinsel Juist und in Groningen in den Niederlanden .