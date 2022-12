Autofahrer fährt Paketbote absichtlich an

In Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen hat ein Autofahrer einen Paketboten mit Absicht angefahren.

23.12.2022 | Stand: 10:55 Uhr

Kurz vor Weihnachten ist ein Paketbote in Gelsenkirchen beim Ausliefern absichtlich angefahren und verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag gerieten die beiden Männer am Donnerstagmittag in Streit. Daraufhin soll der Autofahrer seinen Wagen gewendet und auf den 33-jährigen Paketboten zugefahren sein.

Dieser konnte sich nur durch einen Sprung auf die Motorhaube retten. Dabei wurde der Bote laut Polizei verletzt und die Frontscheibe des Autos beschädigt. Der Fahrer flüchtete, konnte allerdings im Laufe einer Fahndung gefunden werden. Das Auto wurde beschlagnahmt und die Behörden haben Ermittlungen gegen den Halter des Fahrzeugs und den Fahrer eingeleitet.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.