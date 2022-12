Die Geminiden 2022 sind da: Sternschnuppen-Nacht am 14. Dezember

Die Geminiden 2022 sind da: Heute erleben wir - gutes Wetter vorausgesetzt - eine beeindruckende Sternschnuppen-Nacht.

14.12.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Sternschnuppen im Dezember 2022: Schaulustige haben heute bei klarem Nachthimmel wieder die Chance auf ein funkelndes Spektakel. Denn die Geminiden 2022 flitzen über den Himmel - und es sind richtig viele. Mehr als 100 Sternschnuppen können pro Stunde zu sehen sein.

Die Geminiden-Sternschnuppen sind nach dem lateinischen Namen des Sternbilds Zwillinge benannt.

Höhepunkt der Geminiden 2022 wird heute am Mittwoch, 14. Dezember , sein.

, sein. Schon seit dem Wochenende sind die Sternschnuppen am Himmel zu sehen.

Das Maximum der Meteore wird am Dienstag, 14. Dezember, gegen 14 Uhr erwartet, von Deutschland aus sind sie damit zu diesem Zeitpunkt nicht zu sehen. Allerdings sind die Fallraten der Geminiden über viele Stunden hinweg annähernd gleich hoch, der Blick zum Himmel lohnt sich also sowohl am frühen Morgen als auch am Abend des 14. Dezember.

Insgesamt ist der Blick auf die Geminiden 2022 am frühen Abend besser, da morgens der abnehmende Mond am Himmel stören dürfte.

Sternschnuppen heute: Wo sehe ich die Geminiden?

Erstmals tauchten die Geminiden Mitte des 19. Jahrunderts am Himmel auf. Seitdem werden sie immer stärker und haben inzwischen die Perseiden im Sommer als am besten sichtbarer Sternschnuppen-Strom abgelöst.

Dass die Meteore dem Sternbild Zwillinge entspringen, ist natürlich nur ein perspektivischer Effekt. Der Grund für ihr Auftreten ist, dass die Erde eine kosmische Staubwolke durchquert. Diese stammt vermutlich von dem Kleinplaneten Phaethon, der möglicherweise zerbrach und Trümmerteile hinterließ. Beim Eindringen in die Erdatmosphäre verglühen diese Teilchen dann und sind als Sternschnuppen am Himmel zu sehen.

Phaeton wurde erst 1983 von einem astronomischen Infarot-Satelliten entdeckt. Für das Jahr 2024 ist eine Weltraummission zum Asteroiden Phaeton geplant. Die Raumsonde Destiny Plus soll Phaethon erforschen - und könnte so auch die noch offenen Fragen zur Herkunft und Entstehung der Geminiden klären. Denn die Experten schließen auch nicht aus, dass der Himmelskörper ein erloschener Komet sein könnte.

Auch wenn die Geminiden 2022 wieder sehr hell und stark leuchten werden, eine Gefahr für die Erde geht von den Sternschnuppen nicht aus.

Tipps: Geminiden-Sternschnuppen am besten sehen

Wer Sternschnuppen wie die Geminiden 2022 am Nachthimmel sehen will, sollte