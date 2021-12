In einem Supermarkt in Georgsmarienhütte ist eine Spinne aus einer Bananenkiste gekrochen und hat einen Beschäftigten gebissen.

30.12.2021 | Stand: 08:02 Uhr

Zwischenfall in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück: Dort hat in einem Supermarkt eine Spinne in einer Bananekiste einen Beschäftigten gebissen. Der Mann sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. "Es ist aber nicht gefährlich", betonte die Beamtin.

Nach dem Biss wurde der Markt sofort geräumt. Rund drei Stunden suchten Polizisten gemeinsam mit einem Spinnenexperten nach dem Krabbeltier. Gegen 17.45 Uhr wurde die Suche eingestellt. "Wir konnten der Spinne noch nicht Herr werden", sagte die Polizeisprecherin. Ob das Geschäft am Donnerstag wieder öffnen könne, werde nun in Absprache mit dem Gewerbeaufsichtsamt, dem Ordnungsamt und eventuell auch der Veterinärbehörde geklärt.

Spinnen werden in Bananenkisten immer mal wieder entdeckt

In Bananenkisten werden immer wieder mal Spinnen entdeckt. In diesem Fall stammten die Bananen nach Polizeiangaben aus Kolumbien und der Dominikanischen Republik. Um welche Spinnenart es sich handelte, sei unklar. Bisse von giftigen Spinnen sind Experten zufolge nicht zwangsläufig gefährlich für Menschen.

