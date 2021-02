Mit der Corona-Krise wurde Europa zum Kontinent der geschlossenen Grenzen. Besonders bekommen das Paare zu spüren, die in unterschiedlichen Ländern leben.

15.02.2021 | Stand: 08:39 Uhr

Mirijam weinte an ihrem Geburtstag nur noch, Judith musste ihre Hochzeit verschieben und Gesa konnte ihren Partner seit fast einem Jahr nicht mehr treffen. In der Corona-Krise fühlen sich viele Menschen machtlos – erst recht, wenn ihr Partner in einem anderen Land lebt. Hier erzählen sieben Frauen, wie die Pandemie ihre Beziehungen verändert hat, wovor sie Angst haben und was ihnen Hoffnung gibt.