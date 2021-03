"Gesundheitliche Gründe": DSDS 2021-Finale ohne Dieter Bohlen

Dieter Bohlen steigt schneller bei RTL aus als erwartet. Selbst das Finale von DSDS 2021 wird er nicht mehr bestreiten - aus "gesundheitlichen Gründen".

24.03.2021 | Stand: 21:09 Uhr

Die lange Herrschaft von Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" findet überraschend ein vorzeitiges Ende. Der Musik-Produzent wird in den beiden Final-Shows von DSDS 2021 nicht mehr über die Kandidaten urteilen, wie RTL mitteilte. Bohlen habe seine Teilnahme "leider krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt", hieß es am Mittwoch zur Begründung.

Was zunächst recht lapidar klingt, beendet eine Fernseh-Epoche: Das Kapitel Dieter Bohlen bei "DSDS" ist beendet.

Bereits vor zwei Wochen hatte RTL erklärt, dass die Zeit des streitbaren Sprücheklopfers bei dem Casting-Flaggschiff nach fast 20 Jahren enden wird. Nach dieser Staffel sollen andere das Kommando übernehmen. Das "DSDS"-Halbfinale findet am Samstag (27. März), das Finale eine Woche später (3. April) statt. Die beiden Live-Shows sollten der Schlusspunkt für Bohlen sein - nach all den knallharten Urteilen und Sprüchen in Richtung der Kandidaten.

Das Ende kommt nun viel abrupter und weniger glamourös als gedacht. Welche gesundheitlichen Gründe Bohlen für seine Absage nannte, ließ ein RTL-Sprecher unkommentiert. RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm erklärte, man bedauere "Dieters krankheitsbedingte Absage" sehr und wünsche ihm alles Gute und eine schnelle Genesung. Die neun Final-Teilnehmer müssten nun ohne ihn um den Sieg singen.

Die Rumpf-Jury bilden nun noch Schlagersängerin Maite Kelly und Popmusiker Mike Singer. Derzeit werde geprüft, ob ein dritter Juror die beiden verstärken könne, erklärte RTL. Es ist bereits die zweite Aufsehen erregende Lücke in der Staffel. Einst - man hat es in der Bohlen-Dämmerung fast vergessen - hatte auch der skandalumwitterte Schlagersänger Michael Wendler in der Jury gesessen. Der 48-Jährige wurde mittlerweile bei RTL vom Bildschirm verbannt.

Bilderstrecke

Dieter Bohlen hört bei DSDS auf - sein Leben in Bildern

Der "Pop-Titan" verlässt - zumindest vorerst - die große Fernsehbühne: Künftig sitzt Dieter Bohlen nicht mehr in der Jury der RTL-Sendungen „Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und „Das Supertalent". Der Komponist, Songwriter, Produzent und Sänger ist seit den 1970er Jahren im Musikgeschäft, arbeitete sich bis an die deutsche Spitze der Branche. Seine Karriere in Bildern. Bohlen, geboren 1954 im niedersächsischen Berne, wächst bei seinen Eltern und seiner Großmutter im Ostfriesland auf einem Bauernhof auf. Bereits während seiner Zeit an einem Wirtschaftsgymnasium komponierte Bohlen Musik. Als Songschreiber arbeitet er nach einem BWL-Studium beim Hambuger Musikverlag Intersong, ist dort für zahlreiche Schlagersänger tätig. Nach Jahren ohne größere Erfolge gründet Bohlen 1984 mit Sänger Thomas Anders das Pop-Duo „Modern Talking". Besonders im Gedächtnis bleiben Hits wie „Cheri Cheri Lady" oder „Brother Louie". Das Duo erreicht fünf Mal Platz eins der deutschen Single-Charts. Bohlen und Anders verkaufen allein in Deutschland über 5,7 Millionen Tonträger. International sind es 120 Millionen Stück. Im Ausland war die Gruppe besonders in der Sowjetunion sehr populär. Musikkritiker sind von Modern Talking allerdings wenig begeistert und geben der Band aufgrund ihrer Musik und ihres Auftretens fast ausschließlich schlechte Kritiken. 1987 löst sich „Modern Talking" im Streit auf - arbeitet aber später wie auf dem Bild aus dem Jahr 2002 zu sehen, erneut zusammen. In der Zeit danach schreibt Dieter Bohlen unter anderem Musik für mehrere Tatort-Episoden. 2002 beginnt seine lange Zeit als Jury-Mitglied bei DSDS. Bekannt ist er als bisweilen zynischer, grober Juror, der teils mit Humor, teils mit umstrittenen Kommentaren die Kandidatinnen und Kandidaten bewertet. Auch bei der Sendung "Wetten, dass...?" war er zu Gast: Hier zu sehen mit Moderator Thomas Gottschalk. Anfang 2003 nimmt Bohlen mit den zehn Finalisten von DSDS - im Bild zu sehen - eine Single auf. „We Have a Dream" wird in Deutschland zur meistverkauften Single des Jahres. Die Zusammenarbeit mit dem DSDS-Sieger Alexander Klaws und dem DSDS-Dritten Daniel Küblböck im gleichen Jahr war kurzzeitig ein großer Erfolg, genauso wie die Zusammenarbeit mit Yvonne Catterfeld. Dieter Bohlen produziert und schreibt ohnehin für einige DSDS-Gewinnerinnen und Gewinner Hits in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Dazu gehören Luca Hänni (im Bild), Daniele Negroni, Beatrice Egli, Prince Damien, Marie Wegener und im vergangenen Jahr Ramon Roselly. Ab 2007 ist er zudem Jury-Mitglied von "Das Supertalent". 2021 wird bekannt, dass Bohlen aus beiden Castingshows ausscheidet. Dieter Bohlen veröffentlicht 2002 seine Autobiografie „Nichts als die Wahrheit", die zum Besteller wird. Er ist sechsfacher Vater und führte mehrere Beziehungen und Ehen, aktuell ist er mit Carina Walz liiert. Sein Vermögen wird auf 250 Millionen Euro geschätzt. Der Komponist, Songwriter, Produzent und Sänger ist seit den 1970er Jahren im Musikgeschäft, arbeitete sich bis an die deutsche Spitze der Branche. Seine Karriere in Bildern. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa

Bohlen kommt nun dem Abschied zuvor, den der Sender angedacht hatte. Die Entscheidung, die Show nach dem Ende der Staffel grundlegend umzukrempeln und eine andere Jury zu installieren, war vom Sender getroffen worden. Bohlen selbst, nicht gerade als sprechfaul bekannt, kam in der Mitteilung nicht zu Wort. Stattdessen war zu lesen, das "alle Beteiligten im Vorfeld informiert" worden seien. Auch in der knappen Nachricht von der Krankschreibung blieb Bohlen nun stumm.

DSDS 2021-Finale ohne Dieter Bohlen

Bohlens Abschied markiert nun eine Zeitenwende. Seit dem Start von "DSDS" 2002 herrschte er über die Jury, seine Art der Kandidatenbeurteilung ("Vielleicht kannst du versuchen, mit der Stimme den Leuten die Beine zu enthaaren") war für die einen amüsant, für andere die schlimmste Ausprägung des damals einsetzenden Casting-Booms. Bohlen aber hielt sich und "DSDS" schüttelte - auch dank seiner Quote und Fan-Gemeinde - viele andere Formate ab, die auf den Casting-Zug aufspringen wollten. Drumherum aber veränderte sich die Landschaft. Viele Musik-Shows - etwa "The Voice" - gehen heute zugewandter auf ihre Kandidaten zu. Um es so auszudrücken.

"DSDS" war für Bohlen zugleich die zweite große Schaffensphase in seinem Leben. Die erste hatte er mit der Pop-Band Modern Talking hingelegt. Wie es der Zufall wollte, trat sein ehemaliger Band-Kollege Thomas Anders (58) noch am Mittwochabend bei der Konkurrenz von ProSieben in der Show "The Masked Singer" auf.

Angesprochen auf Bohlens Abschied, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht so plötzlich geplant war, sagte Anders der Deutschen Presse-Agentur, er "wünsche jedem Menschen alles Gute". Aber es sei nun mal so. "Das ist der Zeiten Lauf."