Getötete Polizisten nahe Kusel: War es Doppelmord oder etwa Notwehr?

Der Prozess um die Tötung zweier Polizisten bei Kusel konnte bisher vieles klären. Weil sich die Angeklagten gegenseitig belasten, kommt es auf jede Spur an.

Von Georg Altherr

11.07.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Halbzeit. Normalerweise wäre der Prozess jetzt zur Hälfte vorbei. Doch was ist in diesem Prozess schon normal? Die Sprache nicht, die Auftritte des Hauptangeklagten nicht, die Methoden der Ermittlerinnen und Ermittler nicht – und die Tat, deretwegen er geführt wird, erst recht nicht. Folglich ist der ursprüngliche Zeitplan aus den Fugen geraten. Ursprünglich sollte das Urteil am 9. September fallen. Inzwischen hat das Gericht Termine bis weit in den Oktober reserviert. Ein Prozessbeteiligter raunte, es könne bis Weihnachten gehen.

