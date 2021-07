Eine enorme Schlammlawine infolge schwerer Regenfälle hat in Japan mehrere Wohnhäuser zerstört. Rettungskräfte suchten nach den Vermissten.

03.07.2021 | Stand: 07:20 Uhr

Eine enorme Schlammlawine infolge schwerer Regenfälle hat in Japan mehrere Wohnhäuser zerstört. Das Schicksal von rund 20 Menschen war zunächst ungewiss, wie örtliche Medien am Samstag aus Atami in der südwestlich von Tokio gelegenen Präfektur Shizuoka berichteten. Rettungskräfte suchten nach den Vermissten.

Gewaltiger Erdrutsch zerstört Häuser in Japan - Mehrere Vermisste

Zu dem Unglück kam es nach schweren Regenfällen entlang der Pazifikküste Japans. Im Zuge der globalen Klimaerwärmung verzeichnet das Land immer mehr starke Regenfälle, wodurch es auch immer öfter zu Erdrutschen kommt. In den zurückliegenden zehn Jahren gingen nach amtlichen Angaben jährlich im Schnitt fast 1500 Erdrutsche in dem bergigen Inselreich ab - fast doppelt so viele wie in den zehn Jahren zuvor.

