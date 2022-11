Girokarten bald ohne Maestro-Funktion: Was Bankkunden jetzt wissen sollten

Mitte 2023 wird die Maestro-Funktion auf Girokarten verschwinden. Außerdem wird eine Guthaben-Karte abgeschafft. Tipps von Fachleuten, was zu beachten ist.

Von Jürgen Haug-Peichl

08.11.2022 | Stand: 16:18 Uhr

Die Plastikkarten der Banken sind weltweit längst zum gängigen Zahlungsmittel geworden. Doch in den kommenden Monaten wird sich einiges ändern. So fällt die Maestro-Funktion weg. Auch eine Guthabenkarte wird vom Markt verschwinden. Fachleute zeigen, auf was jetzt zu achten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.