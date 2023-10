ARD geht mit der Lindenstraße noch mal auf Anfang

Wer will, kann sich bald wieder alle Folgen der Kultserie "Lindenstraße" anschauen. Die Alternative: Lebkuchen essen oder Rio Reiser hören.

20.10.2023 | Stand: 12:18 Uhr

In schweren Zeiten hält man sich an Bewährtes. Das weiß der Supermarkt genauso wie Rio Reiser selig. Weshalb der eine schon im August Lebkuchen in die Regale räumte und der andere sang: "Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt / Halt dich an deiner Liebe fest."

Bald kann man sich auch wieder an Hans und Helga, an Klausi und Benny festhalten. Und sich von Else den rechten Weg weisen lassen. Das Streaming-Angebot ARD Plus will – gegen Bezahlung – unsere Herzen wärmen, indem es ab Mitte November alle 1758 Folgen der 2020 eingestellten " Lindenstraße " zeigt, die sich ja nun wirklich bewährt hat.

Lindenstraße auf ARD Plus: Wie sie nur grantelt, die Else Kling!

Also alles nochmals auf Anfang (was man sich auch bei anderen Dingen wünschte): noch einmal einziehen in die Münchner Lindenstraße Nr. 3, noch einmal bei Hausmeister, Universalhandwerker, "Mädchen für alles" Egon Kling vorstellig werden, noch einmal hören: "Wenn's mal irgendwo klemmt, dann wenden Sie sich ruhig vertrauensvoll an mich". Noch einmal: "Auf gute Nachbarschaft!"

Nur: Zu viele Lebkuchen können dem Wohlbefinden abträglich sein, zu viel " Lindenstraße " ebenfalls – was zu viel Rio-Reiser-Musik bewirken mag, ist unbekannt. Gleich in der ersten Folge vom 8. Dezember 1985 beschwert sich Else Kling über Datenschutz ("Schmarrn"), ein unverheiratetes Paar ("statt dass ordentlich heiraten und Kinder in die Welt setzen, so wia's sich's g'hört").

Und ihrem Egon nimmt sie sein Bier weg! Sunnyboy Stefan Nossek beschwert sich über Egon , und die Beimers musizieren derart schaurig-schön, dass sich Sohn Benny bitterlich beschwert: "Bei uns muss man sich Weihnachten sauer verdienen." Heil war die Welt in der " Lindenstraße " nicht. Aber immerhin noch überschaubar.

