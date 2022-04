Göttingen erlaubt Frauen Oben-ohne-Schwimmen in Schwimmbädern - aber nicht immer

In den Schwimmbädern in Göttingen dürfen bald alle Gäste oben ohne baden - aber nur an zwei Tagen pro Woche. Zuvor hatte es einen heftigen Streit gegeben.

28.04.2022 | Stand: 10:31 Uhr

Vom 1. Mai an dürfen alle Badegäste ohne Oberkörperbekleidung Schwimmbäder in Göttingen besuchen - allerdings nur an bestimmten Tagen. Der Sportausschuss der Stadt sprach sich am Dienstag für eine entsprechende Regelung aus, wie ein Sprecher der Stadt Göttingen bestätigte. Demnach ist das Oben-ohne-Schwimmen in den Schwimmbädern in Göttingen nun samstags und sonntags erlaubt.

Die Regelung gelte für alle Schwimmbäder, die von der Göttinger Sport- und Freizeitgesellschaft betrieben werden, sagte der Sprecher. Zunächst sei eine Testphase bis zum 31. August vorgesehen. Zuvor hatte das "Göttinger Tageblatt" darüber berichtet.

Oben ohne im Schwimmbad in Göttingen - Test läuft bis August

Politik und Gesellschaft haben in Göttingen in den vergangenen Wochen intensiv über das Thema diskutiert, nachdem eine Person, die sie sich selbst nicht als Frau identifiziert, wegen Oben-ohne-Badens aus einem Schwimmbad verwiesen wurde und Hausverbot erhielt. Das Schwimmbad sah die Person als Frau an und sprach deswegen von einem Verstoß gegen die Badeordnung.