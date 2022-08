Mit über 2,4 Promille: Polizei stoppt betrunkenen Segler auf dem Bodensee

Auf dem Bodensee in Gohren bei Kressbronn hat die Polizei einen betrunkenen Segler gestoppt. Er hatte über 2,4 Promille.

18.08.2022 | Stand: 22:12 Uhr

Auf dem Bodensee in Gohren bei Kressbronn (Bodenseekreis) hat die Polizei am Donnerstag einen betrunkenen Bootsführer gestoppt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, wurden die Rettungskräfte am späten Nachmittag über ein Segelboot informiert, dass auf Höhe Gohren ständig im Kreis fuhr.

Bei der Überprüfung des Bootes gingen die Rettungskräfte zunächst von einem medizinischen Notfall aus. Später stellte sich aber heraus, dass der Segler ziemlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Der Mann kam zur medizinischen Behandlung und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Wasserschutzpolizei Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.