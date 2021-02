Golden Globes werden am Sonntagabend vergeben

Die 25 begehrten Trophäen werden wegen der Pandemie virtuell verliehen. Auch ein deutsches Talent ist nominiert.

28.02.2021 | Stand: 17:56 Uhr

In wenigen Stunden werden in Beverly Hills und in New York die Gewinner der Golden-Globe-Preise bekanntgegeben. Die Trophäen in 25 Film- und Fernseh-Kategorien werden am Sonntagabend (Ortszeit/MEZ Montag 2.00 Uhr) zum 78. Mal verliehen. Die glänzenden Weltkugeln der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), dem Verband der Auslandspresse, sind nach den Oscars Hollywoods bedeutendste Filmpreise.

Berliner Schülerin Helena Zengel in Kategorie "Beste Nebendarstellerin" nominiert

Mit sechs Nominierungen zählt die Filmbiografie «Mank» zu den Favoriten. Auch der Gerichtsthriller «The Trial of the Chicago 7», das Familiendrama «The Father» und das Road-Movie «Nomadland» sind mehrfach nominiert. Die Berliner Schülerin Helena Zengel hat Chancen auf den Globe als beste Nebendarstellerin. In dem Western «Neues aus der Welt» spielt die Zwölfjährige an der Seite von Tom Hanks. Die Netflix-Produktion «Unorthodox» der deutschen Regisseurin Maria Schrader ist als beste Mini-Serie im Rennen.

Wegen der Corona-Pandemie läuft die Golden-Globe-Gala diesmal weitgehend virtuell ab, die Nominierten sollen von Standorten in aller Welt dazugeschaltet werden. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderieren die Zeremonie von getrennten Bühnen: Poehler ist in Beverly Hills vor Ort, Fey schaltet sich live aus dem New Yorker Rainbow Room dazu.

