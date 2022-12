Transgender-Pionierin: Google feiert 140. Geburtstag der Malerin Lili Elbe

Lili Elbe könnte heute 140. Geburtstag feiern. Google würdigt die dänische Malerin und Transgender-Pionierin heute am 28.12.22 mit einem Doodle.

27.12.2022 | Stand: 23:59 Uhr

Der 140. Geburtstag von Lili Elbe ist Google heute ein Doodle wert. Die dänische Malerin gilt als eine der bedeutendsten Malerinnen ihrer Zeit und als eine der ersten, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog.

Lili Elbe wurde am 28. Dezember 1882 als jüngstes von vier Kindern im dänischen Vejle als Einar Mogens Andreas Wegener geboren. Sie zog in ihrer Jugend nach Kopenhagen, wo sie während ihres Studiums Gerda Gottlieb kennenlernte. Die beiden heirateten 1904. "Als ein Modell Gerdas nicht zu ihrem Termin kommen konnte, sprang Einar kurzerhand ein. Absatzschuhe, Kleid und Schminke standen Einar nicht nur ausgezeichnet, sie fühlten sich auch richtig an. Fortan trug er die Frauenkleider immer öfter", schildert der MDR.

Im Jahr 1912 zog das Paar von Kopenhagen nach Paris, wo Lili ihr wahres Ich leben konnte. Dort erfuhr sie auch von der Möglichkeit einer geschlechtsangleichenden Operation - einem Verfahren, das damals noch sehr unbekannt und weitgehend experimentell war. Im März 1930 unterzog sie sich in Berlin einer ersten kosmetischen Operation, am 26. Mai in Dresden dann einer Transplantation von Ovarien durch Kurt Warnekros.

Die Eingriffe ermöglichten es ihr, rechtlich als Frau anerkannt zu werden, und sie erhielt einen Reisepass mit ihrem Namen. Sie wählte den Nachnamen Elbe nach dem Fluss, der durch Dresden fließt - wo sie sich operieren ließ und als Frau anerkannt wurde. Da das Gesetz zu dieser Zeit Ehen zwischen Frauen nicht anerkannte, ließen sich Lili Elbe und Gerda Gottlieb einvernehmlich scheiden.

Elbe heiratete wieder und hoffte, eine Mutter zu werden, weshalb sie sich einer Gebärmuttertransplantation unterzog. "Nach der Operation nehmen die Berichte von starken Schmerzen und dem Gefühl von Schwäche, sogar dem Willen zu sterben, nicht ab und vier Monate später, am 12. September, verstarb Lili Elbe im Kreis der Familie", heißt es bei der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Ihr Lebensbericht "Fra mand til kvinde" (Vom Mann zur Frau) erschien posthum noch im gleichen Jahr.

Lili Elbes Vermächtnis lebt unter anderem auch durch ihre gesammelten Tagebucheinträge und einen Film weiter. "The Danish Girl" wurde 2016 beim Filmfestival Venedig begeistert gefeiert.

Das Doodle, mit dem Google den 140. Geburtstag von Lili Elbe würdigt, wurde von der in Amsterdam lebenden Gastkünstlerin Hilde Atalanta illustriert.