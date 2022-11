Grill mit glühenden Kohlen in Keller gestellt - Familie verletzt

Dramatisches Ende eines Grillabends in der Region Hannover. Fünf Personen, darunter drei Kinder, erlitten eine Kohlenmonoxidvergiftung.

14.11.2022 | Stand: 07:27 Uhr

Dramatisches Ende eines Grillabends: Eine Familie in Springe in der Region Hannover hat am Sonntagabend ihren Grill mit den noch glühenden Kohlen in den Keller gestellt und dadurch eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Die beiden Eltern und ihre drei Kinder wurden in Kliniken gebracht, wie die Feuerwehr Springe mitteilte.

Warum der noch heiße Grill in den Keller gebracht wurde, war zunächst unklar. Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Familie habe noch Glück gehabt, so etwas könne auch tödlich ausgehen. Die Kohlenmonoxidwerte im Haus seien sehr hoch gewesen. Zum richtigen Vorgehen mit einem heißen Holzkohlegrill sagte er: "Immer im Freien lassen, bis die Kohle ganz aus und abgekühlt ist."

