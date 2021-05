Großeinsatz bei Ansammlungen in Stuttgart - Sechs Festnahmen

Die Polizei hat in der Stuttgarter Innenstadt sechs Menschen festgenommen, nachdem es dort zu Auseinandersetzungen gekommen war.

30.05.2021 | Stand: 11:40 Uhr

Bei einem Großeinsatz der Polizei in Stuttgart sind sechs Menschen festgenommen worden. Mehrere Menschen hatten sich am Samstagabend in der Innenstadt versammelt, teilte die Polizei mit.

Stuttgart: Flaschenwürfe und Auseinandersetzungen

Als die Beamten die vereinzelten Gruppen aufgrund des geltenden Alkoholverbots und den Regelungen aufgrund der Corona-Schutzverordnung ansprachen, reagierten die Menschen zunehmend aggressiv. Es kam zu mehreren Flaschenwürfen und Auseinandersetzungen. Fünf Polizeibeamte wurden dabei verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Lesen Sie auch: Mit Messer und Flasche bedroht - mehrere Streitigkeiten in Oberfranken