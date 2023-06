Großbrand im Europapark Rust ausgebrochen - Feuerwehr hat Brand unter Kontrolle

Ein Großbrand ist im Europapark in Rust ausgebrochen. Das Ausmaß ist zunächst unklar. Die Feuerwehr haben den Brand aber offenbar unter Kontrolle.

19.06.2023 | Stand: 18:38 Uhr

Im Europa-Park in Rust ist am Montagabend gegen 16.40 Uhr ein Brand ausgebrochen. Der Brand ist nach Polizei-Angaben unter Kontrolle. Aktuell sei aber noch ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz, teilte die Polizei am Montagabend mit. Auch Rettungskräfte seien vor Ort.

Die Polizei sprach von einem lokal begrenzten Brand, der gegen 16.40 Uhr gemeldet worden sei. Die Besucher seien aktuell dabei, den Freizeitpark geordnet zu verlassen. Informationen über Verletzte lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Der Brand im Europa-Park in Rust bei Freiburg betrifft einem Augenzeugen zufolge die Attraktion "Zauberwelt der Diamanten". Es gehe um den Bereich, wo Alpenexpress und Wildwasserbahn durchführen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark.

