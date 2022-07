Großer Waldbrand am Gardasee ausgebrochen - oberhalb eines beliebten Urlaubsorts

Am Nordufer des Gardasees ist am vergangenen Sonntag ein Waldbrand ausgebrochen. In Norditalien herrschen seit einigen Wochen Hitze und Dürre.

14.07.2022 | Stand: 19:20 Uhr

Nun ist auch der Gardasee betroffen: Nach Wochen der Trockenzeit ist am vergangenen Sonntag ein "riesiger Waldbrand" am Nordufer des beliebten Urlaubsziels ausgebrochen. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr der Provinz Trient auf Facebook und teilt dazu einige Bilder und Videos von den Flammen. Diese wüten seit Tagen oberhalb des 3000-Einwohner-Dorfes Nago-Torbole, das in der Nähe des größeren Riva del Garda liegt. Der Ort, an den jedes Jahr viele Touristen aus Deutschland reisen, liegt nur etwa fünf Kilometer weiter westlich. An dem Einsatz sind über 60 Feuerwehrleute beteiligt. Mittlerweile konnte das Feuer eingedämmt werden, auch dank des Einsatzes von Hubschraubern. Zwischenzeitlich war die Feuerschneise drei Kilometer breit gewesen.

Dürre-Notstand in fünf Regionen

Bereits seit Monaten leidet der Norden Italiens unter der anhaltenden Hitze und der daraus entstehenden Dürre. Immer wieder brechen Brände aus, welche die Feuerwehr an ihre Grenzen bringt. Denn auch das Wasser wird knapp. Der längste Fluss Italiens, der Po, der als Wasserquelle dient, ist an manchen Stellen so niedrig wie seit 70 Jahren nicht mehr. Solche Entwicklungen haben dazu geführt, dass in Italien aktuell sogar darüber diskutiert wird, Wasser stattdessen aus dem Gardasee abzupumpen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dürre-Situation in Italien weiterentwickeln wird. In fünf Regionen ist seit kurzem der Notstand ausgerufen. Mittlerweile ist nicht mehr nur der Norden betroffen, auch in Rom oder auf Sizilien brennt es. Die Trockenheit in Kombination mit starken Winden entfacht immer wieder Feuer. Während ein Sinken der Temperaturen mildernd wirken würde, ist besonders Regen wichtig. Der zeichnet sich aktuell noch nicht ab.

Lesen Sie auch: Sorge in Südtirol wegen hoher Zahl an Waldbränden

Lesen Sie auch