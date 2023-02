Güterzug erfasst zwei Kinder: Wie kam es zu dem Zugunglück?

Schweres Zugunglück in Recklinghausen: Ein Güterzug erfasste zwei Kinder. Eines wurde tödlich verletzt, das andere erlitt schwere Verletzungen.

03.02.2023 | Stand: 15:58 Uhr

Im Ruhrgebiet ist es zu einem schweren Zugunglück gekommen. An einer Bahnstrecke in Recklinghausen erfasste ein Güterzug zwei Kinder. Ein Kind wurde tödlich verletzt, das andere wurde schwer verletzt, ist mittlerweile aber außer Lebensgefahr. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul ( CDU) war nach der Benachrichtigung zum Unfallort geeilt.

Zugunglück in Recklinghausen: Güterzug erfasst zwei Kinder

Die Polizei teilte mit, dass der tödlich verletzte Junge zehn Jahre alt war. Er soll voraussichtlich am Montag obduzierte werden. Der Junge, der schwerste Verletzungen erlitten hat, ist neun. Es gebe keine Hinweise auf weitere Opfer. Die Feuerwehr suchte die Unfallstelle mit einer Drohne ab, die über eine Wärmebildkamera verfügt.

Die Einsatzkräfte waren wegen des Unfalls am Donnerstag um kurz nach 18.00 Uhr alarmiert worden. Die Umstände blieben zunächst ungewiss. Medien hatten zunächst davon berichtet, dass der Güterzug eine Menschengruppe erfasst habe und diese mehrere hundert Meter mitschleifte. Die Polizei hielt sich zu Beginn mit Informationen zurück. Womöglich, weil zunächst nicht alle Angehörigen informiert werden konnten.

Der Lokführer des Güterzugs blieb bei dem Unglück körperlich unversehrt, so die Polizei. Sein seelischer Zustand sei aber "den furchtbaren Vorkommnissen entsprechend". Er sei unmittelbar nach dem Unfall von einem Notfallseelsorger betreut worden. Zur Person machte die Polizei keine Angaben.

Die Ermittler wollen nun klären, warum die Kinder an den Gleisen waren und was sie dort gemacht haben. Zeugen wurden aufgerufen, sich zu melden. Insbesondere von Interesse sei, ob sich vor dem Unglück vielleicht noch mehr Kinder auf den Gleisen aufgehalten hätten.

Recklinghausen: Bahnabschnitt nach Zugunglück gesperrt

"Es ist fürchterlich", sagte Reul, der auch von einem "Drama" sprach. Der Minister erklärte, dass es noch unklar sei, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Ort wird von der Polizei nun kriminaltechnisch untersucht. Zahlreiche Einsatzkräfte waren am späten Abend zur Unfallstelle ausgerückt. Das Gebiet wurde zunächst weiträumig abgesperrt. Am Freitagmorgen wurden erste Absperrungen aufgehoben. Der Bahnabschnitt in Recklinghausen blieb allerdings gesperrt. Die Unfallstelle liegt nahe einem früheren Güterbahnhof. Der Ort Recklinghausen liegt im nördlichen Ruhrgebiet.

Das Unglück hatte einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt waren etwa zwei Dutzend Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Es waren zudem 35 Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Notfallseelsorger im Einsatz. "Wir haben das Gleisbett abgesucht", sagte ein Feuerwehrsprecher. Wegen der Dunkelheit wurde dann eine Drohne eingesetzt.

