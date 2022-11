Hai-Angriff im Meer: Immer wieder gibt es Hai-Attacken auf Schwimmer und Surfer. Hier lesen Sie aktuelle Fälle und wie Sie sich schützen können.

Wo gab es zuletzt einen Hai-Angriff? Das wollen viele Schwimmer, Surfer und Urlauber wissen. Haie faszinieren die einen. Andere dagegen gruseln sich vor ihnen - und haben Angst, von einem Hai im Meer angegriffen zu werden.

Wo gibt es Hai-Attacken häufig?

Laut Experten kommen sie besonders häufig vor.

Südafrika

USA

Australien

Hai-Attacke: Wie oft werden Menschen getötet?

Obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, einer Hai-Attacke zum Opfer zu fallen, gibt es weltweit immer wieder tragische Meldungen von Surfern oder Schwimmern, die von einem Hai verletzt oder sogar getötet wurden. Pro Jahr werden etwa fünf bis zehn Menschen von Haien getötet, ohne sie provoziert zu haben. Umweltschützer wie der WWF weisen darauf hin, dass jährlich Hunderttausende von Haien direkt oder indirekt von Menschen getötet werden.

Wie schütze ich mich vor einer Hai-Attacke?

Experten raten, nachts nichts zu schwimmen. Das bedeutet zwischen Sonnenuntergang und -aufgang. Vorsichtig ist zudem in der Nähe von Schiffen und Häfen angebracht, an denen Abfälle ins Meer gelangen. Das zieht Haie an. Wenn Schwimmern, Tauchern oder Surfern ein Hai begegnet, wird von Experten immer wieder geraten, sich ruhig zu verhalten. Hilfreich kann es auch sein, dem Hai ins Auge zu schauen.

News zu Hai-Angriffen lesen Sie in unserer Dokumentation (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

7. November 2022: Hai-Attacke in San Diego: Schwimmerin schildert dramatischen Moment

Über einen Alptraum berichtet eine Ozean-Schwimmerin in San Diego: Die Frau wurde beim Schwimmen mit einem Partner etwa 400 Yards vor der Küste von Del Mare (Kalofornien) von einem Hai attackiert. "Ich hab nach unten geschaut und gesehen, wie der Hai in meinen Schenkel biss", sagte die Frau laut nbcsandiego, die üble Wunden und der Schock an die Attacke erinnern. Glücklicherweise trug sie keine bleibenden Schäden davon.

7. September 2022: Hai-Angriff auf den Bahamas: US-Touristin stirbt beim Schnorcheln

14 tote Pottwale bei Tasmanien an Land gespült

Tödlicher Hai-Angriff auf den Bahamas: Eine 58-jährige US-Touristin wurde laut Medienberichten bei Green Cay beim Schnorcheln von einem Bullenhai angegriffen und ums Leben gekommen. Die Frau war Passagierin auf einem Kreuzfahrtschiff, das vor Nassau ankerte. Sie hatte über einen örtlichen Reiseveranstalter einen Tauchgang gebucht.

14. Juli 2022 Tödliche Hai-Angriff in Ägypten

In der Touristenregion Hurghada in Ägypten ist eine 68-jährige Österreicherin am Freitag nach einem Hai-Angriff verstorben. Am Sonntag wurde bekannt, dass es eine zweite tödliche Hai-Attacke gegeben hat. Es soll sich eventuell um dasselbe Tier gehandelt haben. Bei der zweiten Attacke wurde ein Frau aus Rumänien getötet. Der Strand wurde vorerst geschlossen.

9. Mai 2022: Hai-Alarm auf Mallorca: Blauhai am Strand gesichtet

22. März 2022: Mann in der Karibik tödlich von Hai verletzt

Am Strand der Cala Mondragó im Süden der Urlaubsinselist ein Hai gesichtet worden. Das Tier sei einige Zeit offenbar orientierungslos im Kreis geschwommen. Dann habe es den Weg zurück ins offene Meer gefunden, berichtete das deutschsprachige Mallorca Magazin. Videos zeigen Aufnahmen von dem Vorfall, der viele Urlauber schockte.

Beim Baden in der Karibik ist ein Urlauber aus Italien von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich vor der Küste der zu Kolumbien gehörenden Insel San Andrés. Das berichten örtliche Medien. Der Mann sei demnach beim Schorcheln unterwegs gewesen sein. Hai-Angriffe sind selten, können aber wie diesem Fall tragisch enden.

10. März 2022: "Zombie-Hai" sorgt für Schlagzeilen - Was dahinter steckt

Dieser "Zombie-Hai" sorgt für Schaudern - und weltweite Schlagzeilen. Eine französische YouTuberin hat in Spanien ein in einem verlassenen Aquarium Überreste eines Riffhais entdeckt, der früher - bereits tot - ausgestellt wurde. Juliette, alias Juj' Urbex, zeigte Bilder auf ihrem gleichnamigen YouTube-Kanal. Viele User bekamen beim Anblick des "Zombie-Hais" eine Gänsehaut. Passiert ist außer einem visuellen Schrecken ansonsten jedoch Gott sein dank nichts.

16. Februar 2022: Hai-Angriff vor Sydney endet tödlich - zum ersten Mal seit 60 Jahren an diesem Küstenabschnitt

Im Meer vor Sydney ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Schwimmer von einem Hai getötet worden. Der Angriff habe sich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) gegen 16.30 Uhr im südöstlichen Vorort Little Bay ereignet, zitierte die Nachrichtenagentur AAP die Polizei. Die Zeitung "Sydney Morning Herald" schreibt, dass es sich um die erste tödliche Haiattacke in der Millionenmetropole Sydney seit 1963 handelt.

8. Dezember: Haiangriff in Australien: Zwei Jugendliche überleben dramatische Attacke

Über dramatische Szenen nach einem Hai-Angriff am Ocean Grove Beach bei Melbourne berichten australische Medien. Demnach waren zwei Jugendliche (ein 15-jähriges Mädchen und ihr 16-jähriger Freund) gegen 19.30 Uhr Ortszeit zum Schwimmen gegangen. Im Wasser wurden sie plötzlich von einem Hai angegriffen. Die 15-Jährige erlitt mehrere Wunden am rechten Bein und an der Hand. Als der Junge ihr zu Hilfe kommen wollte, wurde er leicht am Rücken verletzt. Bei wurden ins würden im Krankenhaus von Geelong 75 Kilometer südwestlich von Melbourne behandelt und seien in „stabilem Zustand“, berichteten lokale Medien.

9. November: Von Hai getötet: 57-Jähriger stirbt an der Westküste Austaliens

In Port Beach an der Westküste Australiens wurde ein 57-jähriger Brite von einem Weißen Hai getötet. Die Tragödie ereignete sich vor den den Augen seiner Frau und den beiden Kindern. Der Angriff sei "aus heiterem Himmel" gekommen, wird die geschockte Frau in australischen Medien zitiert. Sie selbst habe ebenfalls zunächst ins Wasser gehen wollen. Doch dann sei es ihr zu kalt gewesen. Ihr Mann, der unter anderem Triathlon betrieb, stürzte sich dagegen in die Fluten und bezahlten mit seinem Leben. Der Leichnam des Mannes konnte bislang nicht geborgen werden.

5. September: Surfer stibt nach Haiangriff an Australiens Ostküste

27. August_ Elfjährige entgeht offenbar nur knapp einer Hai-Attacke in den USA

Ein Surfer ist nach einer Hai-Attacke an der Ostküste Australiens gestorben. Der Mann sei an einem bei Surfern beliebten Strand von dem Hai gebissen worden. Der Mann sei keine 30 Jahre alt, hieß es in Medienberichten. Der Vorfall ereignete sich vor dem Emerald Beach, etwa 550 Kilometer nördlich von Sydney.

Ein elfjähriges Mädchen ist in Florida offenbar nur knapp einem Hai entkommen. Ein Video zeigt, wie eine Hai-Flosse sich dem Kind nähert, als es in Myrtle Beach aus dem Wasser kommt, wie ABC11 berichtet.

13. August: Mädchen in den USA wird schon Hai attackiert und verletzt

Hai-Attacke in den USA: Ein 12-Jähriges Mädchen wurde beim Baden im Atlantik in Ocean City (Maryland) von einem Hai attackiert. Glücklicherweise eilten ihm Strandbesucher zu HIlfe. Das Mädchen musste wegen 20 Schnittwunden an den Beinen behandelt werden, nachdem Strandbesucher ihr zu Hilfe geeilt waren.

Update, 5. Juli: Hai reißt Parasailor Teil des Fußes ab

Unglaubliche Attacke am Roten Meer! Zwei Gleitschirmsegler fliegen im Tandem über die Wellen. Sie werden von einem Boot gezogen und schweben nur knapp über der Wasseroberfläche. Plötzlich schraubt sich ein Hai in die Höhe und reißt einem der Segler einen Teil des Fußes ab, wie die Daily Mail berichtet.

Update, 8. Juni 2021: Berühmter Strand in Sydney wegen vieler Haie im Wasser geschlossen

Der weltberühmte Bondi Beach im australischen Sydney ist am Freitag wegen zahlreicher Haie im Wasser vorübergehend geschlossen worden. Helikopter-Besatzungen entdeckten die Raubfische im Meer ganz in der Nähe von Dutzenden Surfern und Schwimmern. Die Haie jagten offenbar einem großen Schwarm Fische hinterher.

Update, 18. Mai 2021: Surfer vor australischer Ostküste bei Haiangriff gestorben

An der australischen Ostküste ist ein Surfer bei einem Haiangriff ums Leben gekommen. Der Mann sei um die 50 Jahre alt gewesen und in Tuncurry Beach etwa 300 Kilometer nördlich von Sydney in den rechten Oberschenkel gebissen worden, teilte die Polizei im Bundesstaat New South Wales am Dienstag mit.

Experten raten zu Vorsicht vor gefährlichem Terrain. Besonder häufig kam es schon zu Hai-Attacken in:

Südafrika

USA – in Florida, Kalifornien und South Carolina

Australien

Experten raten, nachts nichts zu schwimmen. Das bedeutet zwischen Sonnenuntergang und -aufgang. Vorsichtig ist zudem in der Nähe von Schiffen und Häfen angebracht, an denen Abfälle ins Meer gelangen. Das zieht Haie an. Wenn Schwimmern, Tauchern oder Surfern ein Hai begegnet, wird von Experten immer wieder geraten, sich ruhig zu verhalten. Hilfreich kann es auch sein, dem Hai ins Auge zu schauen. Mehr Tipps lesen Sie hier.

