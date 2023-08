Wohl älteste Wölfin der Schweiz erlegt

Die wohl älteste Wölfin der Schweiz ist wegen ihres schlechten Gesundheitszustands und fehlender Fluchtreaktionen erlegt worden.

16.08.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Wie das Amt für Jagd und Fischerei im Kanton Graubünden am Mittwoch mitteilte, sei die Wölfin stark abgemagert gewesen und habe sich selbst tagsüber in Siedlungsnähe aufgehalten. Das Raubtier mit der Bezeichnung F07 war laut den Wildhütern das wohl älteste Tier unter allen Wölfinnen und Wölfe in der Schweiz. Mit geschätzten 13 bis 14 Jahren hatte es ein Ausnahmealter erreicht.

Die Wölfin wurde 2012 als Gründerin des ersten Schweizer Wolfsrudels seit der Ausrottung der Art vor 150 Jahren bekannt. Insgesamt habe das Tier in den Jahren 2013 bis 2019 mindestens 46 Welpen zur Welt gebracht.

