Mann vor Shishabar erschossen - mehrere Personen festgenommen

Vor einer Shishabar in Hamburg wurde am Sonntagabend ein Mann erschossen. Kurze Zeit später nahm die Polizei mehrere Personen vorläufig fest.

02.10.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Bei Schüssen vor einer Shishbar in Hamburg ist am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ein Mann ums Leben gekommen. Mehrere Zeugen hatten die Schüsse im Stadtteil Poppenbüttel im Nordosten der Stadt gehört und den Notruf verständigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde geschossen, als der Mann aus der Bar ins Freie kam. Ersthelfer hatten noch versucht, das Opfer zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Um wen es sich bei dem Opfer handelt, hat die Polizei bislang nicht bekannt gegeben.

Noch am Sonntagabend wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Beamte hatten sie in der Nähe des Tatorts gestellt. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, handelt es sich um vier Männer. Laut der Tageszeitung stehen die tödlichen Schüsse "höchstwahrscheinlich" im Zusammenhang mit Schießereien in verschiedenen Stadtteilen in den vergangenen Monaten. Der Hintergrund dafür seien offenbar Verteilungskämpfe im Drogenmilieu. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Drogendealer vor einer Shisha-Bar erschossen. (mit dpa)