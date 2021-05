Handlung und Kritik: Lohnt sich der Wiener Tatort "Verschwörung" am Sonntag?

Im neuen Tatort aus Wien, der am Sonntag, 9. Mai, gezeigt wird, sind Eisner und Fellner einer Verschwörung auf der Spur. Das wird für beide gefährlich.

Der Tatort an diesem Sonntag, 9. Mai, kommt aus Wien - wieder einmal. Es ist der fünfte Krimi mit Moritz Eisner und Bibi Fellner in neun Monaten - und wird spannend. Denn die beiden Ermittler sind einer Verschwörung auf der Spur - was dem Tatort auch den Titel gab. Wie wird der neue Wiener Tatort? Was ist die Handlung? Und was sagt die Kritik? Hier der Überblick.

Die Handlung: Darum geht es im neuen Tatort "Verschwörung" aus Wien

Ein heißer Sommer in Wien. Bibi (Adele Neuhauser) joggt durch den Wald und begegnet dabei einem hohen Beamten des Innenministeriums. Wenig später ist der Mann tot.

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), der in wenigen Tagen ein lang ersehntes Projekt bei Europol und der EU-Antikorruptionsbehörde OLAF in Den Haag antreten soll, beschließt, diesen Fall noch zu übernehmen. Aber ist es überhaupt ein Fall? Im Ministerium drängt man darauf, die Todesursache als simplen Herzinfarkt darzustellen. Es gab scheinbar keine Fremdeinwirkung, und die Spuren des Dopingmittels im Blut des Verstorbenen beweisen keine Vergiftung.

Obwohl der Tote im Ministerium gefürchtet war, hatte er offenbar nur Freunde. Er hinterlässt eine ehrlich trauernde Witwe, einen befreundeten Nachbarn und einen fürsorglichen Sportarzt.

Werner Kreindl (Günter Franzmeier), Dr. Leytner (Matthias Franz Stein) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln im neuen Tatort aus Wien. Bild: ARD Degeto/ORF

Genau zu dem Zeitpunkt, als Moritz Eisner erste Lücken in der blitzblanken Vergangenheit des Toten aufspürt, wird verkündet, dass er den Job in Den Haag nicht bekommen wird. Die Freistellung aber, die er beantragt hatte, um nach Holland gehen zu können, wurde bewilligt.

Nun ist Moritz Eisner mit einem Mal den Fall und seine neue berufliche Perspektive los. Zu bremsen ist er dadurch nicht - auch von Bibi Fellner nicht. Und das hat für beide Folgen.

Wer sind die Schauspieler im neuen Tatort aus Wien?

Moritz Eisner: Harald Krassnitzer

Bibi Fellner: Adele Neuhauser

Ernst Rauter: Hubert Kramar

Meret Schande: Christina Scherrer

Werner Kreindl: Günter Franzmeier

Dr. Leytner: Matthias Franz Stein

Elisabeth Wagner: Lili Epply

Franz Brunner: Michael Dangl

Gärtner Rudi: Serge Falck

Agathe: Katharina Stemberger

Dr. Rädler: Fabian Schiffkorn

Was sagt die Kritik zum neuen Tatort aus Wien?

Der Krimi mit Eisner und Fellner bekommt von Kritikern viel Lob.

„Verschwörung“ zu gucken, lohnt sich mal wieder. (...) Der Fall ist ausgeklügelt und spannend. Und: Das Wienerische klingt einfach zu schön", heißt es etwa bei RP Online. "Für alle Fans des Wiener Teams wird es besonders spannend, denn einer verliert "nach 35 Jahren" den Job, die andere möglicherweise gar das Leben - so viel sei bereits verraten", schreibt die Gala.

Kann ich den Tatort in der Mediathek und als Wiederholung sehen?

Der Krimi ist nach der TV-Ausstrahlung am Sonntag, 9. Mai 2021, 20.15 Uhr, sieben Tage lang in der ARD-Mediathek verfügbar.

