Happy Birthday Meghan?

Herzogin Meghan wird 41 Jahre alt – und die Glückwünsche aus London bieten Anlass für Spekulationen.

04.08.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Man könnte jetzt anfangen, Indizien zu sammeln: Stehen die Zeichen zwischen Harry, Meghan und den britischen Royals auf einem neuen Kuschelkurs oder regiert zum 41. Geburtstag der abtrünnigen Herzogin der Zwist?

Ganz klar für ersteres spricht, dass Meghan am Donnerstag Geburtstagsglückwünsche aus London erreichten. Sowohl Prinz Charles und Herzogin Camilla als auch Prinz William und Herzogin Kate schickten auf ihren offiziellen Twitter- und Instagram-Kanälen Grüße in die USA. Insbesondere bei letzteren interpretiert die englische Boulevardpresse das als bemerkenswert, da das Verhältnis zwischen den beiden Paaren, die in früheren Zeiten als „Fab Four“ betitelt wurden, als angespannt gilt. Andererseits: Über ein dürres „Happy Birthday“ zu einem Foto der weiß gewandeten Meghan gingen die Grüße nicht hinaus. Moment mal, Meghan in unschuldigem Weiß? Geben die Royals etwa Harry die Schuld am Bruch mit dem Königshaus? Aber warum hat dann die Queen nicht gratuliert?

Herzogin Meghan und die Queen: Vielleicht gab es ja doch Glückwünsche

Schließlich empfing die 96-Jährige Harry und Meghan im Juni noch herzlich auf Schloss Windsor, lernte die nach ihr benannte Urenkelin Lilibet, 1, kennen. Fürchtet sie, dass Harrys Memoiren, die bald erscheinen, böse Enthüllungen über das Königshaus beinhalten? Ach, es muss anstrengend sein, über all das zu mutmaßen. Man kann auch einfach annehmen, dass eine 96-Jährige lieber zum Telefonhörer greift, statt ihre Glückwünsche auf Instagram zu überbringen. In diesem Sinne: Happy Birthday.