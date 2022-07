Harry Styles: "Habe ein gebrochenes Herz"

Der britische Popsänger Harry Styles hat den Opfern der Bluttat in einem Kopenhagener Einkaufszentrum und deren Angehörigen sein Beileid ausgesprochen.

"Ich habe ein gebrochenes Herz, ebenso wie die Menschen in Kopenhagen. Ich bewundere diese Stadt. Die Menschen sind so herzlich und voller Liebe", schrieb der 28-Jährige auf Twitter.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.



I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting.



I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H