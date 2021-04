Hart aber fair am 12.4.21: Programmänderung wegen Söder und Laschet

"Hart aber fair" wollte sich heute eigentlich mit den Corona-Maßnahmen beschäftigen. Dann kamen Söder und Laschet. Jetzt sind Thema und Gäste geändert.

12.04.2021 | Stand: 09:04 Uhr

Programmänderung bei "Hart aber fair" heute: Unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, eine Ärztin und ein Mediziner sollten an diesem Montag in der ARD-Talkshow "hart aber fair" erneut über die Corona-Maßnahmen diskutieren. Das geplante Thema lautete: "Politik blockiert, Virus marschiert - zieht jetzt der Bund die Notbremse?".

Am Sonntagabend kündigte das Erste jedoch an, dass die Gäste und das Thema bei Frank Plasberg geändert würden.

Hart aber fair am 12.4.: Das sind die Gäste heute

Die Gäste bei "Hart aber fair" will die Redaktion im Laufe des Montags bekanntgeben.

Das ist das Thema heute bei Frank Plasberg

Das Thema laute nun: "Showdown der Kandidaten - verstolpert die Union das Kanzleramt?", so die Redaktion der Talkshow mit Frank Plasberg. Es gehe um die Rivalität des CDU-Chefs Armin Laschet und des CSU-Chefs Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien. "Wie erfolgreich kann ein Kandidat sein, dessen Kür schon so holprig abläuft? Und wer ist groß genug, aus dem Schatten von Angela Merkel treten zu können", lauten zwei der Fragen, die Frank Plasberg seinen Gästen stellen wird.

