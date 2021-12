"Hart aber fair": Plasberg diskutiert die Corona-Folgen für das Weihnachtsfest

Bei "Hart aber fair" geht es heute um die Folgen der Corona-Pandemie für das Weihnachtsfest. Hier die Gäste zum Thema bei Frank Plasberg.

13.12.2021 | Stand: 09:36 Uhr

Bei "Hart aber fair" heute am Montag, 13. Dezember 2021, beschäftigt sich Frank Plasberg mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen für das Weihnachtsfest. Alle Infos zu Thema, Gästen und Reaktionen auf die Sendung.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 13. Dezember 2021

Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin

Prof. Dr. Carsten Watzl (Immunologe; Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz-Institut an der TU Dortmund)

Prof. Dr. Monika Sieverding (Gesundheitspsychologin; Institut für Psychologie der Universität Heidelberg)

Charlotte Würdig (Moderatorin)

Herrmann Hutter (Unternehmer, Vizepräsident des Handelsverbands Deutschland)

Das ist das Thema heute bei "Hart aber fair" im Ersten

"2G unterm Christbaum: Wie wird aus dieser Weihnacht noch ein Fest?", lautet die Frage, die Moderator Frank Plasberg heute mit seinen Gästen diskutieren will. Denn ein weiteres Mal steht ein Weihnachtsfest unter den Zeichen der Corona-Pandemie bevor, stehen viele Fragen im Raum: Geschenke kaufen unter 2G-Regeln – macht das Spaß? Soll man noch rasch die Kinder impfen, beim Familienfest streng die Regeln einhalten, Ungeimpfte ausladen? Und was ist nach den Feiertagen mit Omikron?

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert.

Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair" und seit Frühjahr 2002 auch andere aktuelle Sendungen im Ersten wie etwa den ARD-Wahlcheck“. Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Hart aber fair im Livestream und in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV auch live im Stream und als Wiederholung in der kostenlosen Mediathek angesehen werden.

