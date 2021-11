"Hart aber fair" diskutiert über Kliniken und Umgang mit kranken Corona-Leugnern

Bei "Hart aber fair" heute geht es ein weiteres Mal um die Corona-Pandemie, nämlich um die Lage der Kliniken. Hier die Gäste zum Thema bei Frank Plasberg.

22.11.2021 | Stand: 09:51 Uhr

Bei "Hart aber fair" heute am 22. November beschäftigt sich Frank Plasberg ein weiteres Mal mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen. Alle Infos zu Thema, Gästen und Reaktionern auf die Sendung.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 22. November 2021

Markus Blume (CSU-Generalsekretär)

Joachim Stamp ( FDP

Annette Kurschus (Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD)Cihan Çelik (arbeitet als Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt)

Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland RND)

Im Einzelgespräch: Simone Stribl (ORF-Journalistin)

Das ist das Thema bei Frank Plasberg heute im Ersten

Vergangene Woche diskutierten Plasberg und Gäste in der Sendung über einen möglichen Corona-Impfzwang. Geprägt war die Sendung vor sieben Tagen vor allem vom Konflikt zwischen der Philosophin Svenja Flaßpöhler, die wenig Verständnis für die Corona-Maßnahmen zeigte, und den übrigen Gästen des TV Talks.

Diesmal schaut "hart aber fair" in die Krankenhäuser: Wie lange hält das Klinik-Personal in der vierten Welle noch durch? Wie soll man dort umgehen mit schwerkranken Coronaleugnern und Impfverweigerern? Und kommt, wenn die Intensivstationen voll sind, auch bei uns die Impfpflicht ähnlich wie in Österreich?

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Das ist Moderator Frank Plasberg

