"Hart aber fair" diskutiert heute über die Ampel-Koalition in der Corona-Krise

Bei "Hart aber fair" heute geht es ein weiteres Mal um die Corona-Pandemie, nämlich um die Lage der Kliniken. Hier die Gäste zum Thema bei Frank Plasberg.

29.11.2021 | Stand: 10:51 Uhr

Bei "Hart aber fair" heute am 29. November beschäftigt sich Frank Plasberg - was sonst? - ein weiteres Mal mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen. Alle Infos zu Thema, Gästen und Reaktionern auf die Sendung.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 29. November 2021

Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)

Bettina Stark-Watzinger ( FDP

Norbert Röttgen ( CDU

Michael Hüther (Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln)

Bernd Ulrich (Stellv. Chefredakteur der "Zeit")

Das ist das Thema heute bei "Hart aber fair" im Ersten

Wer am Sonntag die Talkshow mit Anne Will im Ersten verfolgt hat, wird heute vielleicht ein Deja vu erleben. Denn auch Frank Plasberg beschäftigt sich in seinem Talk mit der Corona-Pandemie und der Frage, wie die neue Bundesregierung diese bewältigen kann. "Frei, gerecht, nachhaltig - die Ampel hat viel vor. Doch statt Neustart geht es zuerst einmal wieder um Corona: Impfpflicht für alle? Und Lockdown nur für Ungeimpfte? Reicht das? Und wenn es dann doch losgeht: Wie viel Aufbruch gibt es wirklich, wer hat sich durchgesetzt?", lauten die Fragen, die Plasberg und Gäste diskutieren wollen.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert.

Lesen Sie auch

Plasberg-Talk heute "Hart aber fair" diskutiert über Kliniken und Umgang mit kranken Corona-Leugnern

Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair" und seit Frühjahr 2002 auch andere aktuelle Sendungen im Ersten wie etwa den ARD-Wahlcheck“. Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Hart aber fair im Livestream und in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV auch live im Stream und als Wiederholung in der kostenlosen Mediathek angesehen werden.

Rückblick zu Hart aber fair