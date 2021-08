Hart aber fair am 30. August 21: Gäste und Thema heute bei Plasberg

"Hart aber fair" beschäftigt sich heute am 7. Juni mit der Corona-Politik der Länder. Hier Thema und Gäste bei Frank Plasberg.

30.08.2021 | Stand: 08:53 Uhr

Bei "Hart aber fair" geht es heute einmal mehr die Pandemie und ihre Folgen. "Coronapolitik im Bürgercheck - was muss jetzt passieren?", heißt das Thema der Sendung am Abend.

Hart aber fair am 30.8.21: Das sind die Gäste heute

Jens Spahn CDU

Melanie Amann (Journalistin; Mitglied der "Spiegel"-Chefredaktion)

Volker Wissing ( FDP

Janine Wissler (DIE LINKE, Parteivorsitzende)

Cihan Çelik (Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt)

Das ist das Thema heute am 7. Juni bei "Hart aber fair"

Mit Vorgaben zum Maskentragen und regelmäßigen Corona-Tests beginnt in dieser Woche in den nächsten Bundesländern wieder die Schule nach den Sommerferien. Im Saarland müssen ab Montag zumindest in den ersten beiden Wochen alle Kinder und Beschäftigte medizinische Masken tragen und zwei Schnelltests pro Woche an den Schulen machen. Auch in Rheinland-Pfalz sind für alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zwei Tests pro Woche geplant. Vollständig geimpfte und genesene Menschen sollen jeweils ausgenommen sein.

Wie geht es weiter in der Corona-Krise? Kommt noch ein Lockdown? Oder sogar die Impfpflicht? Quer durch Deutschland hat die Redaktion von "hart aber fair" Fragen der Menschen zur Corona-Krise gesammelt und dazu, was sich jetzt ändern muss. Politiker und Experten im Studio stehen heute Rede und Antwort.

Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontärierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair" und seit Frühjahr 2002 auch andere aktuelle Sendungen im Ersten wie etwa den ARD-Wahlcheck“. Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

