Hart aber fair am 6.9.21: Gäste und Thema heute bei Frank Plasberg

"Hart aber fair" beschäftigt sich heute am 6. September 2021 mit den Finanzplänen der Parteien. Hier Thema und Gäste bei Frank Plasberg.

06.09.2021 | Stand: 20:46 Uhr

Bei "Hart aber fair" geht es heute am 6. September um die Steuer- und Finanzpläne der Parteien nach der Bundestagswahl 2021. Alles Infos zu Thema und Gästen der Sendung heute Abend.

Hart aber fair am 6. September 2021: Das sind die Gäste heute

Carsten Linnemann ( CDU CSU

Lars Klingbeil ( SPD

Jörg Meuthen ( AfD

Tarek Al-Wazir (B'90/Grüne, Hessischer Wirtschaftsminister; Stellvertreter des hessischen Ministerpräsidenten)

Cerstin Gammelin (stv. Redaktionsleiterin Parlamentsbüro Berlin der Süddeutschen Zeitung)

Das ist das Thema bei Frank Plasberg heute im Ersten

Ob Coronaschulden oder Energiewende: Die nächste Regierung braucht viel Geld. Aber woher soll das kommen? Höhere Schulden oder höhere Steuern?

Die Steuerpolitik war zuletzt auch eines der umstrittensten Themen der drei Kanzlerkandidaten im Triell. Laschet griff Scholz und Baerbock scharf an: "Es ist eine sozialdemokratische Herangehensweise, immer wenn man kann, auch die Grünen sind mit dabei, Steuern zu erhöhen", sagte er. Die Steuererhöhungsideen von SPD und Grünen seien "töricht". Scholz wiederum wandte sich strikt gegen Steuersenkungen. "Ich bin dafür, dass wir unser Steuersystem etwas besser austarieren, indem Leute, die in meiner Einkommenskategorie oder da drüber liegen, etwas mehr zahlen, gar nicht so viel", sagte er. Auch Baerbock plädierte dafür, dass stärkere Schultern auch stärker belastet werden sollten. Sie nannte es zutiefst ungerecht, dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut lebe.

Es gibt es also viel Diskussionsstoff heute bei Frank Plasberg. Sein Team hat quer durch Deutschland die Fragen der Menschen gesammelt. Über diese wird dann im Studio diskutiert.

Das ist Moderator Frank Plasberg

Lesen Sie auch

Plasberg-Talk heute Hart aber fair am 30. August 21: Gäste und Thema heute bei Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontärierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair" und seit Frühjahr 2002 auch andere aktuelle Sendungen im Ersten wie etwa den ARD-Wahlcheck“. Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert.

Hart aber fair im Livestream und in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV auch live im Stream und als Wiederholung in der kostenlosen Mediathek angesehen werden.

Rückblick zu Hart aber fair