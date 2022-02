"Hart aber fair". Plasberg diskutiert heute über die Olympischen Spiele in Peking

Bei "hart aber fair" am Montag, 7. Februar, sprechen die Gäste bei Frank Plasberg über die Corona-Pandemie und mögliche Lockerungen der Regeln.

06.02.2022 | Stand: 18:08 Uhr

"Hart aber fair" am Montag, 7. Februar beschäftigt sich imt dem Thema Corona. Konkret geht es um einen möglichen Austiegs aus den strengen Pandemie-Regelungen. Sechs Gäste sind dazu live bei Frank Plasberg im Studio.

Gäste bei "Hart aber fair" am 7.2.22

Markus Blume (CSU-Generalsekretär)

Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags)

Kristina Schröder (Kolumnistin bei der Tageszeitung "Die Welt", CDU-Bundesfamilienministerin von 2009 bis 2013)

Dr. Cihan Çelik (arbeitet als Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt)

Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der "Süddeutschen Zeitung")

Marc-Christoph Wagner (Abteilungsleiter im dänischen Louisiana Museum of Modern Art)

Das ist das Thema bei "Hart aber fair" im Ersten

Das RKI meldete am Sonntag einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz auf 1388,0. Zugleich schwächt sich das Impftempo weiter ab - aber die Lage in nden Krankenhäusern ist stabil. Viele Ansteckungen also, wenig schwer Erkrankte - und die Frage: Verliert das Corona-Virus gerade seinen Schrecken? Ist das ein Triumph der Impfung? Der richtige Zeitpunkt, um Lockerungen zu planen? Und wie machen wir uns selbst frei von Corona, beenden die Pandemie im eigenen Kopf?

Das sind die Fragen, die Frank Plasberg und Gäste am Montag im Ersten diskutieren werden.

Hart aber fair im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV um 21.00 Uhr auch kostenlos im Livestream und als Wiederholung in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair"

Wie immer können sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair" und seit Frühjahr 2002 auch andere aktuelle Sendungen im Ersten wie etwa den ARD-Wahlcheck“. Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Rückblick zu Hart aber fair