Hart aber fair am 7. Juni 21: Gäste und Thema heute bei Plasberg

"Hart aber fair" beschäftigt sich heute am 7. Juni mit der Wahl in Sachsen-Anhalt. Hier Thema und Gäste bei Frank Plasberg.

07.06.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Bei "Hart aber fair" geht es heute um die Wahl in Sachsen-Anhalt und ihre Folgen - auch für die anstehenden Bundestagswahl. "Die Union kann noch gewinnen - was heißt das für den Herbst?", löautet das Thema der Sendung am Abend. "

Hart aber fair am 7.6.21.: Das sind die Gäste heute

Die Gäste bei "Hart aber fair" sind heute unter anderem

Ricarda Lang (B'90/Grüne, stellv. Bundesvorsitzende)

Markus Blume (CSU-Generalsekretär)

Robin Alexander (stellv. Chefredakteur von "Welt" und "Welt am Sonntag"; Buchautor "Machtverfall: Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik: Ein Report")

Dirk Neubauer (Bürgermeister der sächsischen Stadt Augustusburg, parteilos; Buchautor "Rettet die Demokratie!")

Sascha Lobo (Kolumnist und Autor)

Das ist das Thema heute am 7. Juni bei "Hart aber fair"

In Sachsen-Anhalt hat die CDU überraschend klar gewonnen. War das ein Sieg der Partei oder ihres Spitzenkandidaten, des langjährigen Regierungschef Haseloff? Kann Armin Laschet im Bund so auch das Vertrauen der Wähler gewinnen? Oder kommt dort doch der Wechsel? Das sind die Fragen, die Frank Plasberg heute seinen Gästen stellen wird.

Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontärierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair" und seit Frühjahr 2002 auch andere aktuelle Sendungen im Ersten wie etwa den ARD-Wahlcheck“. Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Lesen Sie auch

Plasberg-Talk heute Hart aber fair am 19.4.21: Gäste und Thema heute

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert.

Hart aber fair im Livestream und in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV auch live im Stream und als Wiederholung in der kostenlosen Mediathek angesehen werden.

Rückblick zu Hart aber fair