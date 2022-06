Hart aber fair heute: Wie lange hält unser Mitgefühl mit der Ukraine?

Bei "Hart aber fair" heute sprechen Plasberg und Gäste live . Hier Infos zu Thema, Mediathek und Gästebuch.

13.06.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Hart aber fair ist zurück aus der Pause. Heute am Montag, 13.6., ist das Thema der Ukraine-Krieg und die Frage, ob Deutschland irgendwann abstumpft. Hier alle Infos zu Thema, Gäste, Mediathek und Faktencheck bei Hart aber fair.

Hart aber fair: Das sind die Gäste heute am 13. Juni 22

Claudia Major (Militärexpertin; leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin)

Michael Müller ( SPD

Norbert Röttgen ( CDU

Oleksandra Bienert (Die gebürtige Ukrainerin kam 2005 nach Berlin; engagiert sich für Geflüchtete und die deutsch-ukrainische Verständigung; arbeitet derzeit in der Stadtentwicklung)

Armin Nassehi (Professor für Soziologie an der Universität München)

Im Einzelgespräch: Matthias Schranner (Verwaltungsjurist und Verhandlungsexperte)

Das ist das Thema bei "Hart aber fair" heute am 13. Juni 2022

"Der Sommer kommt, der Krieg bleibt: Wie lange hält unser Mitgefühl?", lautet das Thema: Bald vier Monate dauert der Krieg in der Ukraine bereits und Russlands Vorrat an Granaten und Bomben scheint unendlich. Gilt das auch für unseren Vorrat an Mitgefühl? Und macht Kanzler Scholz nur das, was viele seiner Bürger wollen: Lieber abwarten statt vorneweg gehen? Das sind die Fragen, die Frank Plasberg und Gäste heute live im Studio besprechen wollen.

Uhrzeit: Hart aber fair heute im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV um 21 Uhr auch kostenlos im Livestream und als Wiederholung hier in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Wie immer können sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar.

Faktencheck bei Hart aber fair

Nach der Sendung werden die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair" einem Faktencheck unterzogen. Dieser findet sich hier. In der Regel ist der Faktencheck am Vormittag nach der Sendung aktualisiert.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair". Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.